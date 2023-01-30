بطولة العالم لليد - تعرف على الترتيب النهائي للمنتخبات

الإثنين، 30 يناير 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - مونديال اليد

بعدما حصد المنتخب الدنماركي لقب بطولة العالم لكرة اليد للرجال واحتل المنتخب المصري المركز السابع، كيف كان الترتيب النهائي للمنتخبات في البطولة.

وتفادى منتخب مصر لكرة اليد تكرار سيناريو مواجهة ألمانيا في تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن وحقق فوزا بشق الأنفس على حساب المجر لينهي المسابقة في المركز السابع.

وتغلب الفراعنة على المجر بنتيجة 36-35 عقب اللجوء للاشواط الإضافية في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

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وبذلك كرر فراعنة اليد إنجاز النسخة الماضية بتحقيق المركز السابع على مستوى العالم.

منتخب مصر كان الأفضل عربيا وإفريقيا.

فيما حقق منتخب الدنمارك لكرة اليد إنجازا فريدا بحصد لقب بطولة العالم للرجال للمرة الثالثة على التوالي.

ولم يسبق لأي منتخب من قبل حصد بطولة العالم في ثلاث نسخ متتالية.

وتغلب منتخب الدنمارك على فرنسا أكثر المنتخبات تتويجا باللقب، في المباراة النهائية للنسخة 28 من البطولة.

وحسمت خبرات منتخب الدنمارك اللقب الثالث على التوالي بنتيجة 33-28 ليرفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى ثلاث ألقاب من البطولة هم ما حققه الفريق بآخر ثلاث نسخ.

وجاء الترتيب النهائي لمنتخبات بطولة العالم لليد كالآتي:

1. الدنمارك

2. فرنسا

3. إسبانيا

4. السويد

5. ألمانيا

6. النرويج

7. مصر

8. المجر

9. كرواتيا

10. سلوفينيا

11. صربيا

12. أيسنلدا

13. البرتغال

14. هولندا

15. بولندا

16. البحرين

17. البرازيل

18. الجبل الأسود

19. الأرجنتين

20. الولايات المتحدة

21. بلجيكا

22. قطر

23. الرأس الأخضر

24. إيران

25. تونس

26. تشيلي

27. مقدونيا الشمالية

28. كوريا الجنوبية

29. السعودية

30. المغرب

31. الجزائر

32. أوروجواي

وتقام النسخة المقبلة عام 2025 في الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

مصر الدنمارك بطولة العالم لليد
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