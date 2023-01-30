الأمر يعتمد على مانشستر يونايتد.. ثلاث مباريات كلاسيكو في 19 يوما

بات من المتوقع إقامة ثلاث مباريات كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في 19 يوما فقط.

ولكن الأمر يعتمد على مانشستر يونايتد ونتيجته أمام برشلونة في منافسات الدوري الأوروبي.

وكانت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا قد أسفرت عن اصطدام ريال مدريد وبرشلونة ببعضهما البعض، وتقام تلك المرحلة بنظام الذهاب والإياب.

وتشهد مباراتا ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك تأجيل أكيد وآخر متوقع بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية والثاني في الدوري الأوروبي.

ولكن متى تقام 3 مباريات كلاسيكو في 19 يوما؟

كان من المقرر إقامة نصف نهائي كأس الملك ذهابا 8 فبراير وإيابا 1 مارس وبسبب مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية سيتم تأجيل مواجهة الذهاب بشكل مؤكد.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراتين في الدوري أمام فالنسيا وريال مايوركا ثم يتجه إلى المغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية واللعب في نصف النهائي يوم 8 فبراير المقبل، وهو سبب تأجيل مواجهة الذهاب أمام برشلونة.

وبالتالي ستقام مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة أحد أيام من 1 إلى 3 مارس المقبل بدلا من مباراة الإياب.

وحال تم إقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، سيقام إياب نصف نهائي الكلاسيكو يوم 8 مارس.

ويعتمد موعد إقامة لقاء الإياب على نتيجة برشلونة أمام مانشستر يونايتد، ففي حال تأهل الفريق الكتالوني سيتم تأجيل كلاسيكو الإياب بسبب تأكد لعب برشلونة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي بنفس التوقيت.

أما في حال خسارة برشلونة أمام مانشستر يونايتد فسيقام لقاء الإياب يوم 8 مارس -وفقا لصحيفة ماركا- وقبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة أمام ليفربول.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مباراة الدوري المقرر أن تجمع بين الفريقين يوم 19 مارس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

بينما إذا تأهل برشلونة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي سيتم تأجيل مواجهة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا إلى 5 أبريل، لتقام ثلاث مباريات كلاسيكو في 45 يوما بدلا من 19.

جدول مباريات برشلونة

1 فبراير ضد ريال بيتيس (الدوري الإسباني)

5 فبراير ضد إشبيلية (الدوري الإسباني)

8 فبراير ضد ريال مدريد (كأس الملك) تأجلت بشكل رسمي

12 فبراير ضد فياريال (الدوري الإسباني)

16 فبراير ضد مانشستر يونايتد (ذهاب الدوري الأوروبي)

19 فبراير ضد قادش (الدوري الإسباني)

23 فبراير ضد مانشستر يونايتد (إياب الدوري الأوروبي)

26 فبراير ضد ألميريا (الدوري الإسباني)

1 مارس ضد ريال مدريد (ذهاب نصف نهائي كأس الملك)

5 مارس ضد فالنسيا (الدوري الإسباني)

8 مارس ضد ريال مدريد (إياب نصف نهائي كأس الملك) حال خسارة برشلونة في الدوري الأوروبي

9 مارس في الدوري الأوروبي (حال تخطي برشلونة مانشستر يونايتد)

12 مارس ضد أتليتك بلباو (الدوري الإسباني)

16 مارس إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي (حال تأهل برشلونة)

19 مارس ضد ريال مدريد (الدوري الإسباني)

2 أبريل ضد إلتشي (الدوري الإسباني)

5 أبريل ضد ريال مدريد (إياب كأس الملك) حال تأهل برشلونة لثمن نهائي الدوري الأوروبي

جدول مباريات ريال مدريد

2 فبراير ضد فالنسيا (الدوري الإسباني)

5 فبراير ضد مايوركا (الدوري الإسباني)

8 فبراير ضد برشلونة (كأس الملك) تأجلت بشكل رسمي

8 فبراير (نصف نهائي كأس العالم للأندية)

11 فبراير (ختام كأس العالم للأندية)

15 فبراير ضد إلتشي (الدوري الإسباني)

18 فبراير ضد أوساسونا (الدوري الإسباني)

21 فبراير ضد ليفربول (دوري أبطال أوروبا)

26 فبراير ضد أتليتكو مدريد (الدوري الإسباني)

1 مارس ضد برشلونة (ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا)

5 مارس ضد ريال بيتيس (الدوري الإسباني)

8 مارس ضد برشلونة (إياب كأس الملك) حال خروج برشلونة من الدوري الأوروبي

12 مارس ضد إسبانيول (الدوري الإسباني)

15 مارس ضد ليفربول (دوري أبطال أوروبا)

19 مارس ضد برشلونة (الدوري الإسباني)

2 أبريل ضد بلد الوليد (الدوري الإسباني)

5 أبريل ضد برشلونة (إياب كأس الملك) حال تأهل برشلونة لثمن نهائي الدوري الأوروبي