سكاي: كانسيلو يطير إلى ميونيخ للانضمام إلى بايرن

الإثنين، 30 يناير 2023 - 14:38

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا و جواو كانسيلو - مانشستر سيتي

في صفقة مدوية بفترة الانتقالات الشتوية.. سافر البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي إلى ألمانيا من أجل الانضمام لبايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن اللاعب في طريقه حاليا إلى ميونيخ، من أجل الخضوع للكشف الطبي مساء الاثنين.

واتفق الناديان على انتقال كانسيلو لبايرن حتى نهاية الموسم، حسب التقرير.

أخبار متعلقة:
روبرتسون: نشعر بالأسف من أجل جماهير ليفربول إصابة رونالدو لن تحرمه من المشاركة أمام الفتح نجم الجزائر ينضم لـ مصطفى محمد في هجوم نانت قرعة كأس إسبانيا - كلاسيكو في نصف النهائي.. وخطوة بسبب مونديال الأندية

وأفادت جريدة ديلي ميل أن العقد سيتضمن بند الشراء بشكل نهائي مقابل 70 مليون يورو.

ويعتمد بيب جوارديولا مدرب سيتي على الشاب ريكو لويس في مركز الظهير الأيمن في المباريات الأخيرة ويساعده ناثان آكي، مما فتح باب الرحيل أمام النجم البرتغالي.

وإذا نجح بايرن في حسم الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية مساء الثلاثاء، سيصبح كانسيلو متاحا للمشاركة في مباراة ماينتس بكأس ألمانيا يوم الأربعاء، أو اللعب ضد فولفسبورج في الدوري الألماني يوم الأحد.

وبحث بايرن عن ظهير أيمن بعدما تأكد غياب المغربي نصير مزراوي لعدة أسابيع بسبب الإصابة بالتهاب في غشاء القلب من مضاعفات فيروس كورونا، وتدهور مستوى بنجامين بافارد.

قبل أسابيع، أعلن نادي بايرن إصابة مزراوي بالتهاب في غشاء القلب كمضاعفات بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مزراوي في تصريحات نشرتها جريدة أبندزيتونج: "أنا بخير لكن لا يمكنني فعل أي شيء في الوقت الراهن، ولا حتى خوض التدريبات".

وأضاف "قد تستغرق عودتي 4 أو 5 أو 6 أسابيع. علي توخي الحذر الشديد".

من جهته، قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن إن مزراوي سيخضع لفحوصات جديدة الأسبوع المقبل لمعرفة تطورات حالته.

قبل أيام، تحدث يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ عن إصابة لاعبه المغربي.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي: "نصير مزراوي يعيش حياته اليومية بشكل طبيعي. لكن ممارسة الرياضة شيء مختلف بالطبع".

وأضاف "الحمد لله أن الوضع ليس دراميا مثلما كانت حالة ألفونسو ديفيز الذي غاب لفترة طويلة، لكنه يحتاج إلى الراحة".

وأتم "سنختبره بانتظام. إنه لأمر مؤسف، لقد قدم مستويات رائعة في نهاية النصف الأول من الموسم".

اللاعب المغربي انضم للبافاري هذا الموسم قادما من أياكس أمستردام.

مزاروي أصيب بفيروس كورونا خلال كأس العالم 2022 الذي حقق فيه منتخب المغرب إنجازا تاريخيا وحصد المركز الرابع.

وغاب مزاروي عن عدة مباريات خلال البطولة قبل العودة أمام فرنسا في نصف النهائي والتي خسرها أسود الأطلس لاحقا.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن مدة غياب مزراوي تترواح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وشارك مزراوي مع منتخب المغرب في كأس العالم في 5 مباريات.

وكان المغربي بدر بانون عانى كذلك من الأمر ذاته مع الأهلي وغاب لأكثر من 4 شهور بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، والتي تسببت له تعرضه لالتهابات في عضلة القلب.

ورحل بانون عن الأهلي إلى قطر القطري يوليو الماضي.

جواو كانسيلو بايرن ميونيخ مانشستر سيتي
نرشح لكم
عودة إلى أوروبا.. توفان ينتقل إلى الدوري الإيطالي رئيس أسوان لـ في الجول: أكتب الآن عقود انتقال بلحاج إلى الزمالك مصدر مقرب من تاو: صنداونز استفسر من الأهلي عن موقف اللاعب ليدز يوناتيد يتعاقد مع موهبة برتغالية في أقوى صفقات الشتاء.. بايرن يعلن ضم كانسيلو رومانو: تمت.. جورجينيو إلى أرسنال رومانو: فيورنتينا يرفض عرض برشلونة لضم أمرباط بورنموث يضم ظهير الأوروجواي
أخر الأخبار
كولر: مباراة أوكلاند سيتي هي الأصعب والأهم.. وكهربا متواجد في القائمة 3 دقيقة | الكرة المصرية
"سيغيب لمدة طويلة".. أرسنال يعلن تفاصيل إصابة النني 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مكافحة المنشطات لـ في الجول: سلبية عينات فتوح وعبد الله جمعة ثنائي الزمالك 8 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تشافي - عن تجديد جافي ورحيل بيلرين المنتظر.. وتعليق على أمرابط 25 دقيقة | الدوري الإسباني
عودة إلى أوروبا.. توفان ينتقل إلى الدوري الإيطالي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يخسر مدافعه لمدة شهرين 32 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس أسوان لـ في الجول: أكتب الآن عقود انتقال بلحاج إلى الزمالك 39 دقيقة | الكرة المصرية
لفترة طويلة.. مانشستر يونايتد يعلن مدة غياب إريكسن 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 2 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك