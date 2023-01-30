سكاي: كانسيلو يطير إلى ميونيخ للانضمام إلى بايرن

في صفقة مدوية بفترة الانتقالات الشتوية.. سافر البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي إلى ألمانيا من أجل الانضمام لبايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن اللاعب في طريقه حاليا إلى ميونيخ، من أجل الخضوع للكشف الطبي مساء الاثنين.

واتفق الناديان على انتقال كانسيلو لبايرن حتى نهاية الموسم، حسب التقرير.

وأفادت جريدة ديلي ميل أن العقد سيتضمن بند الشراء بشكل نهائي مقابل 70 مليون يورو.

ويعتمد بيب جوارديولا مدرب سيتي على الشاب ريكو لويس في مركز الظهير الأيمن في المباريات الأخيرة ويساعده ناثان آكي، مما فتح باب الرحيل أمام النجم البرتغالي.

وإذا نجح بايرن في حسم الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية مساء الثلاثاء، سيصبح كانسيلو متاحا للمشاركة في مباراة ماينتس بكأس ألمانيا يوم الأربعاء، أو اللعب ضد فولفسبورج في الدوري الألماني يوم الأحد.

وبحث بايرن عن ظهير أيمن بعدما تأكد غياب المغربي نصير مزراوي لعدة أسابيع بسبب الإصابة بالتهاب في غشاء القلب من مضاعفات فيروس كورونا، وتدهور مستوى بنجامين بافارد.

قبل أسابيع، أعلن نادي بايرن إصابة مزراوي بالتهاب في غشاء القلب كمضاعفات بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مزراوي في تصريحات نشرتها جريدة أبندزيتونج: "أنا بخير لكن لا يمكنني فعل أي شيء في الوقت الراهن، ولا حتى خوض التدريبات".

وأضاف "قد تستغرق عودتي 4 أو 5 أو 6 أسابيع. علي توخي الحذر الشديد".

من جهته، قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن إن مزراوي سيخضع لفحوصات جديدة الأسبوع المقبل لمعرفة تطورات حالته.

قبل أيام، تحدث يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ عن إصابة لاعبه المغربي.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي: "نصير مزراوي يعيش حياته اليومية بشكل طبيعي. لكن ممارسة الرياضة شيء مختلف بالطبع".

وأضاف "الحمد لله أن الوضع ليس دراميا مثلما كانت حالة ألفونسو ديفيز الذي غاب لفترة طويلة، لكنه يحتاج إلى الراحة".

وأتم "سنختبره بانتظام. إنه لأمر مؤسف، لقد قدم مستويات رائعة في نهاية النصف الأول من الموسم".

اللاعب المغربي انضم للبافاري هذا الموسم قادما من أياكس أمستردام.

مزاروي أصيب بفيروس كورونا خلال كأس العالم 2022 الذي حقق فيه منتخب المغرب إنجازا تاريخيا وحصد المركز الرابع.

وغاب مزاروي عن عدة مباريات خلال البطولة قبل العودة أمام فرنسا في نصف النهائي والتي خسرها أسود الأطلس لاحقا.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن مدة غياب مزراوي تترواح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وشارك مزراوي مع منتخب المغرب في كأس العالم في 5 مباريات.

وكان المغربي بدر بانون عانى كذلك من الأمر ذاته مع الأهلي وغاب لأكثر من 4 شهور بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، والتي تسببت له تعرضه لالتهابات في عضلة القلب.

ورحل بانون عن الأهلي إلى قطر القطري يوليو الماضي.

video:1