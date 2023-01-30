قرعة كأس إسبانيا - كلاسيكو في نصف النهائي.. وخطوة بسبب مونديال الأندية

الإثنين، 30 يناير 2023 - 14:34

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عن كلاسيكو جديد بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويقام لقاء الذهاب على ملعب سنتياجو برنابيو بينما الإياب على ملعب كامب نو.

بينما المباراة الأخرى ستكون بين فريقي أوساسونا ضد أتليتك بلباو وتقام مباراة الذهاب على ملعب أوساسونا.

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ومن المقرر أن تتعرض مباراتا نصف نهائي الكلاسيكو بين الفريقين إلى التأجيل بسبب كأس العالم للأندية والدوري الأوروبي.

وكان مقررا إقامة ذهاب نصف النهائي أحد أيام من 7 إلى 9 فبراير بينما مباراة الإياب أحد أيام من 1 إلى 3 مارس.

ويستعد ريال مدريد لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 6 إلى 11 فبرايل المقبل.

وتتأجل مباراة الذهاب بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة والمقرر لها على ملعب سنتياجو برنابيو والمقرر لها 7 فبراير بسبب مشاركة النادي الملكي في منافسات كأس العالم للأندية.

وبذلك يقام لقاء الذهاب في موعد مواجهة الإياب خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس، أما لقاء الإياب فمن المقرر أن تقام بعد الذهاب بأسبوع ولكن ذلك يعتمد على مشوار برشلونة في الدوري الأوروبي.

ففي حال انتصر برشلونة على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي سيتم تأجيل مواجهة الإياب لتقام يوم 5 أبريل المقبل -وفقا لصحيفة ماركا- أما إذا تم إقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد فيلعب الفريقان لقاء الإياب خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حدد يوم 6 مايو موعدا لإقامة النهائي.

كأس ملك إسبانيا برشلونة ريال مدريد
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