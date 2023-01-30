نجم الجزائر ينضم لـ مصطفى محمد في هجوم نانت

الإثنين، 30 يناير 2023 - 14:26

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

أعلن نادي نانت الفرنسي يوم الاثنين ضم الجزائري أندي ديلور مهاجم نيس خلال فترة الانتقالات الشتوية.

نانت كان يرغب في ضم ديلور منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية بعدما تواصل مع ممثليه، لكن الصفقة تمت بالفعل في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات.

يوم الأحد نشرت الصحف والقنوات الفرنسية صورة ديلور وهو يحمل قميص نانت رقم 99 رفقة فرانك كيتا مدير نادي نانت.

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لكن النادي الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد لم يعلن الصفقة رسميا سوى مساء الاثنين.

ووقع الجزائري البالغ من العمر 31 عاما على عقد يربطه حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء حتى صيف 2025.

عقد المهاجم الجزائري مع نيس ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

ديلور لا يشارك باستمرار تحت قيادة المدير الفني الجديد لنيس لوسيان فافر كما فعل مع كريستوف جالتييه الموسم الماضي.

وسجل أندي 7 أهداف خلال 18 مباراة لعبها هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مثل الجزائر دوليا في 13 مباراة وسجل هدفين.

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