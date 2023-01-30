إصابة رونالدو لن تحرمه من المشاركة أمام الفتح

تأكدت مشاركة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في لقاء الفتح يوم الجمعة بعدما أثبتت الفحوصات سلامته.

ويحل النصر ضيفا على الفتح ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن رونالدو تواجد يوم الأحد في عيادة النادي برفقة زميله الإسباني ألفارو جونزاليس لتأهيلهما من الإصابات التي تعرضا لها.

وأوضح التقرير أن كريستيانو نفذ بعد الجلسات العلاجية وتواجد في صالة الجيمانزيوم، تحت إشراف المعد البدني، فيما اكتفى المدافع الإسباني بالوجود داخل العيادة الطبية.

وتعرض النجم البرتغالي للإصابة بكدمة في مفصل القدم، خلال مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس، لكنها لن تعيقه عن المشاركة في لقاء الفتح يوم الجمعة.

في حين يواصل ألفارو برنامجه التأهيلي، الذي يستمر 5 أيام، بعد أن عاودته الآلام قبل مواجهة الاتحاد بـ 24 ساعة.

وأصيب المدافع في الرباط الأمامي للركبة خلال مباراة الطائي ضمن الجولة الـ 12 من الدوري، وغاب عن الفريق في المواجهات الـ3 الماضية.

ويتصدر العالمي جدول الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال، ونقطتين عن اتحاد جدة والشباب.

وشارك كريستيانو رونالدو كأساسي في خروج النصر من كأس السوبر السعودي.

إذ خسر النصر بثلاثية مقابل هدف أمام اتحاد جدة في نصف نهائي المسابقة.

وخاص رونالدو المباراة كاملة ولم يسدد على المرمى سوى مرتين فقط.

وجاءت أرقام رونالدو في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 90

عدد التسديدات على المرمى: 2

دقة التمرير: 79%

عدد التمريرات الصحيحة: 22 من 28

عدد مرات لمس الكرة: 44

عدد التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 2

عدد مرات استعادة الكرة: 2

عدد العرقلات الناجحة: 1 من 1

عدد الالتحامات الهوائية الصحيحة: 1 من 5

عدد الالتحامات الأرضية الصحيحة: 4 من 6

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