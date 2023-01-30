أحمد غريب يعلن فسخ إعارته مع الاتحاد

الإثنين، 30 يناير 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

أحمد سيد غريب - الاتحاد - الصور من حساب الاتحاد

أعلن أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري عن فسخ إعارته.

وكان الأهلي قد أعار أحمد غريب إلى الاتحاد السكندري لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وكتب أحمد غريب عبر حسابه الشخصي: "الحمد لله على كل شيء، تم فسخ إعارتي من نادي الاتحاد السكندري".

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وسجل غريب -20 عاما- ثلاثة أهداف في ست مباريات خاضهم مع فريق الأهلي بمسابقة الدوري.

وشارك غريب في 4 مباريات مع الاتحاد السكندري بالدوري هذا الموسم بواقع 60 دقيقة فقط وساهم في صناعة هدف وحيد.

ولم يبدأ غريب في أي مباراة بشكل أساسي مع فريق الاتحاد السكندري وكانت آخر مشاركاته يوم 7 يناير الماضي أمام المصري عندما شارك في آخر سبع دقائق.

ولم يتحدد موقف غريب من الانتقال إلى فريق آخر على سبيل الإعارة أو الاستمرار مع الأهلي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة عقب مرور 16 جولة.

أما الأهلي فيحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من خوض 15 مباراة فقط.

الدوري المصري أحمد غريب الاتحاد الأهلي
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