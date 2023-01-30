الثامن في يناير.. سبيزيا يضم شومورودوف قادما من روما

الإثنين، 30 يناير 2023 - 13:38

كتب : FilGoal

إلدور شومورودوف - سبيزيا

أعلن نادي سبيزيا عن تعاقده مع إلدور شومورودوف قادمًا من روما في فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع شومورودوف على عقدٍ مع سبيزيا حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

المهاجم الأوزبكي يطمح في الحصول على مزيد من فرص المشاركة، بعد أن ظهر في 151 دقيقة فقط بالموسم الجاري رفقة روما.

وشارك شومورودوف في 8 مباريات، منها واحدة فقط كأساسي، وسجل هدفا وحيدا كان في شباك لودوجوريتس بالدوري الأوروبي.

وانضم شومورودوف إلى روما في صيف 2021 قادمًا من جنوى مقابل 18 مليون يورو.

وخاض شومورودوف 48 مباراة عمومًا مع روما، سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها.

وبات شومورودوف ثامن صفقة شتوية لـ سبيزيا، إذ يسعى جاهدًا لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتعاقد سبيزيا مع الحارس الإيطالي المخضرم فيديريكو ماركيتي، ولاعب الوسط سالفاتوري إسبوسيتو من سبال، والبولندي سيمون زوركوفسكي من فيورنتينا، والظهير البرتغالي جواو موتينيو من أورلاندو الأمريكي.

كما استقدم لاعب الوسط السلوفيني تيو سيبوت، والمهاجم اللاتفي رايموندس كروليس، والمدافع البولندي بسيميسواف فيسنيفسكي من فينيسيا.

ويحتل سبيزيا حاليا المركز 17 في الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن هيلاس فيرونا صاحب أقرب مراكز الهبوط.

ويمتلك شومورودوف في رصيده 59 مباراة دولية سجل خلالها 32 هدفًا مع منتخب أوزبكستان.

وتألق شومورودوف في كأس آسيا 2019 وسجل 4 أهداف وقاد بلاده للدور الثاني.

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