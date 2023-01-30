الخامس من الدرجة الثانية.. المصري يضم لاعب دكرنس

الإثنين، 30 يناير 2023 - 13:34

كتب : رضا السنباطي

محمد الفيومي - المصري

أتم النادي المصري تعاقده مع محمد الفيومي لاعب وسط دكرنس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويعتبر الفيومي خامس صفقات المصري في سوق الانتقالات الشتوية من الدرجة الثانية والسابع بشكل عام.

وأعلن نادي دكرنس عبر صفحته الرسمية أن محمد الفيومي الذي يشغل مركز الوسط المدافع قد انتقل إلى المصري البورسعيدي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

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كما يشمل التعاقد نسبة لفريق دكرنس من إعادة بيع المصري للاعب لأي نادي آخر.

وكان المصري قد أعلن التعاقد مع السعيد كمال "سعيدو" ومازن عزام ثنائي نادي الفيوم.

وذلك قبل أن يضم المصري الثنائي حسام جريشة وأحمد عماد من صفوف بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية أيضا.

وأعلن المصري تعاقده مع ثنائي نادي الفيوم لمدة 4 مواسم ونصف الموسم وذلك بعد حصوله على الاستغناء الخاص بهما.

كما ضم المصري شريف دابو من سيراميكا كليوباترا، بجانب استعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم، مقابل انتقال محمد عنتر إلى سيراميكا كليوباترا.

ويستعد المصري لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

وكان المصري قد خسر في مباراته الأخيرة بالدوري أمام فاركو بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعثر المصري في آخر أربع مباريات بالدوري بثلاث تعادلات وخسارة.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 20 نقطة عقب مرور 16 جولة.

الدوري المصري المصري دكرنس محمد الفيومي
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