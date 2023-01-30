بطولة العالم لليد - فريق الأفضل بلا مصريين أو لاندين.. وأفضل لاعب ليس هانسن

شهدت اختيارات فريق الأفضل في بطولة العالم لليد 2023 عدة مفاجآت، أبرزها غياب نيكلاس لاندين حارس الدنمارك الذي حصد لقب البطولة.

وحقق منتخب الدنمارك لكرة اليد إنجازا فريدا بحصد لقب بطولة العالم للرجال للمرة الثالثة على التوالي بعدما تغلب على فرنسا في النهائي بنتيجة 33-28.

ولم يتواجد أي لاعب مصري في فريق كل النجوم، الذي ضم لاعبين من الـ5 منتخبات الأوائل فقط.

وكذلك لم يتواجد لاندين حارس الدنمارك المتألق في فريق كل النجوم كأفضل حارس، ولكن كان أندرياس وولف حارس ألمانيا العملاق.

فيما حصد ماتياس جيدسل لاعب الدنمارك جائزة أفضل لاعب في بطولة 2023، بعدما توج بها زميله مايكل هانسن في نسخة 2019 ونسخة 2021.

وأنهى الظهير الأيمن الدنماركي البطولة كهداف للمسابقة برصيد 60 هدفا، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يحصد جائزتي الهداف وأفضل لاعب في نسخة واحدة، بعد هانسن الذي فعلها في نسخة 2019.

وجاء فريق كل النجوم في البطولة على النحو الآتي:

حارس المرمى: أندرياس وولف (ألمانيا)

الجناح الأيمن: نيكلاس إيكبيرج (السويد)

الظهير الأيمن: أليكس دوجشيباييف (إسبانيا)

قلب الدفاع: نديم ريميلي (فرنسا)

الظهير الأيسر: سيمون بوجيتوفت بيتليك (الدنمارك)

الجناح الأيسر: أنخيل فرنانديز بيريز (أسبانيا)

لاعب الدائرة: لودوفيك فابريجاس (فرنسا)

أفضل لاعب شاب: جوري كنور (ألمانيا)

أفضل لاعب: ماتياس جيدسل (الدنمارك)

وتغلب منتخب الدنمارك على فرنسا أكثر المنتخبات تتويجا باللقب، في المباراة النهائية للنسخة 28 من البطولة.

ولم يسبق لأي منتخب من قبل حصد بطولة العالم في ثلاث نسخ متتالية.

وحسمت خبرات منتخب الدنمارك اللقب الثالث على التوالي بنتيجة 33-28 ليرفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى ثلاث ألقاب من البطولة هم ما حققه الفريق بآخر ثلاث نسخ.

وكان اللقاء قد بدأ بتفوق لمنتخب الدنمارك حتى وصل الفارق إلى خمسة أهداف قبل أن تشهد صحوة لمنتخب فرنسا الذي قلص الفارق إلى هدف وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-15 للدنمارك.

وتعادل الفريقان خلال أحداث الشوط الثاني قبل أن تشهد الـ10 دقائق الأخيرة صحوة دنماركية وينتهي اللقاء بنتيجة 34-29.

ويبقى منتخب فرنسا الأكثر تتويجا بلقب بطولة العالم برصيد ست مرات يليه منتخبا السويد ورومانيا برصيد أربعة ألقاب لكل منهما.

وحافظ منتخب الدنمارك على رقم قياسي تاريخي بـ 28 مباراة متتالية دون خسارة في بطولة العالم.

وتعود آخر خسارة لمنتخب الدنمارك في بطولة العالم إلى نسخة 2017 عندما سقط الفريق أمام المجر وقتها.

وكانت آخر مرة حقق فيها منتخب فرنسا لقب بطولة العالم لكرة اليد في نسخة 2017.

ويخسر منتخب فرنسا نهائي بطولة العالم لكرة اليد لأول مرة منذ خسارة نهائي نسخة 1993.

ويعتبر نهائي نسخة 2023 هو النهائي الثاني الذي يخسره منتخب فرنسا في بطولة العالم.

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