بطولة العالم لليد - فريق الأفضل بلا مصريين أو لاندين.. وأفضل لاعب ليس هانسن

الإثنين، 30 يناير 2023 - 13:28

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - مونديال اليد

شهدت اختيارات فريق الأفضل في بطولة العالم لليد 2023 عدة مفاجآت، أبرزها غياب نيكلاس لاندين حارس الدنمارك الذي حصد لقب البطولة.

وحقق منتخب الدنمارك لكرة اليد إنجازا فريدا بحصد لقب بطولة العالم للرجال للمرة الثالثة على التوالي بعدما تغلب على فرنسا في النهائي بنتيجة 33-28.

ولم يتواجد أي لاعب مصري في فريق كل النجوم، الذي ضم لاعبين من الـ5 منتخبات الأوائل فقط.

أخبار متعلقة:
كرة يد - ترتيب دوري السيدات عقب مرور جولتين.. وطريقة التأهل للدور النهائي مواعيد مباريات الإثنين 30 يناير 2023 - دوري القدم والسلة.. وقمة مدوية في تونس السابع والثامن.. حجازي وحامد ينضمان لقائمة المصريين الأبطال في السعودية كرة يد - إنجاز تاريخي.. الدنمارك بطلة العالم للمرة الثالثة على التوالي

وكذلك لم يتواجد لاندين حارس الدنمارك المتألق في فريق كل النجوم كأفضل حارس، ولكن كان أندرياس وولف حارس ألمانيا العملاق.

فيما حصد ماتياس جيدسل لاعب الدنمارك جائزة أفضل لاعب في بطولة 2023، بعدما توج بها زميله مايكل هانسن في نسخة 2019 ونسخة 2021.

وأنهى الظهير الأيمن الدنماركي البطولة كهداف للمسابقة برصيد 60 هدفا، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يحصد جائزتي الهداف وأفضل لاعب في نسخة واحدة، بعد هانسن الذي فعلها في نسخة 2019.

وجاء فريق كل النجوم في البطولة على النحو الآتي:

حارس المرمى: أندرياس وولف (ألمانيا)

الجناح الأيمن: نيكلاس إيكبيرج (السويد)

الظهير الأيمن: أليكس دوجشيباييف (إسبانيا)

قلب الدفاع: نديم ريميلي (فرنسا)

الظهير الأيسر: سيمون بوجيتوفت بيتليك (الدنمارك)

الجناح الأيسر: أنخيل فرنانديز بيريز (أسبانيا)

لاعب الدائرة: لودوفيك فابريجاس (فرنسا)

أفضل لاعب شاب: جوري كنور (ألمانيا)

أفضل لاعب: ماتياس جيدسل (الدنمارك)

وتغلب منتخب الدنمارك على فرنسا أكثر المنتخبات تتويجا باللقب، في المباراة النهائية للنسخة 28 من البطولة.

ولم يسبق لأي منتخب من قبل حصد بطولة العالم في ثلاث نسخ متتالية.

وحسمت خبرات منتخب الدنمارك اللقب الثالث على التوالي بنتيجة 33-28 ليرفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى ثلاث ألقاب من البطولة هم ما حققه الفريق بآخر ثلاث نسخ.

وكان اللقاء قد بدأ بتفوق لمنتخب الدنمارك حتى وصل الفارق إلى خمسة أهداف قبل أن تشهد صحوة لمنتخب فرنسا الذي قلص الفارق إلى هدف وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-15 للدنمارك.

وتعادل الفريقان خلال أحداث الشوط الثاني قبل أن تشهد الـ10 دقائق الأخيرة صحوة دنماركية وينتهي اللقاء بنتيجة 34-29.

ويبقى منتخب فرنسا الأكثر تتويجا بلقب بطولة العالم برصيد ست مرات يليه منتخبا السويد ورومانيا برصيد أربعة ألقاب لكل منهما.

وحافظ منتخب الدنمارك على رقم قياسي تاريخي بـ 28 مباراة متتالية دون خسارة في بطولة العالم.

وتعود آخر خسارة لمنتخب الدنمارك في بطولة العالم إلى نسخة 2017 عندما سقط الفريق أمام المجر وقتها.

وكانت آخر مرة حقق فيها منتخب فرنسا لقب بطولة العالم لكرة اليد في نسخة 2017.

ويخسر منتخب فرنسا نهائي بطولة العالم لكرة اليد لأول مرة منذ خسارة نهائي نسخة 1993.

ويعتبر نهائي نسخة 2023 هو النهائي الثاني الذي يخسره منتخب فرنسا في بطولة العالم.

ماتياس جيدسل مايكل هانسن نيكلاس لاندين مصر الدنمارك بطولة العالم لليد
نرشح لكم
بطولة العالم لليد - تعرف على الترتيب النهائي للمنتخبات كرة يد - ترتيب دوري السيدات عقب مرور جولتين.. وطريقة التأهل للدور النهائي كرة يد - إنجاز تاريخي.. الدنمارك بطلة العالم للمرة الثالثة على التوالي كرة يد - بشق الأنفس.. منتخب مصر يتفادى سيناريو ألمانيا ويحصد سابع بطولة العالم انتهت مونديال اليد - مصر (36) (35) المجر.. نهاية المباراة بشق الأنفس تكرارا لنهائي الأولمبياد.. الدنمارك تواجه فرنسا في نهائي بطولة العالم لـ كرة اليد كرة يد – المجر تخسر من النرويج وتلاقي مصر في مباراة تحديد المركز السابع كرة يد - موعد مباراة منتخب مصر مع المجر.. القناة الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
شبانة لـ في الجول: الزمالك حلمي ولا يمكنني التأخر عنه.. وسيكون بوابتي للمنتخب 2 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى: خسرنا 19 نقطة بسبب "العند".. والدوري ما زال في الملعب 3 ساعة | الكرة المصرية
حوار - دياب: شكاوى الأندية دفعتنا للاجتماع مع اتحاد الكرة.. وهذه أزمة تقارير الحكام 3 ساعة | الكرة المصرية
طاهر: هدفنا الوصول لنهائي مونديال الأندية.. وبذلت جهدا كبيرا للعودة من الإصابة قبل البطولة 3 ساعة | الكرة المصرية
رومانو: سبينس يجري الكشف الطبي في ليون 3 ساعة | ميركاتو
بعد تسجيله ثنائية.. أوباما لاعب الجولة في دوري الدرجة الأولى السعودي 4 ساعة | السعودية
رئيس اتحاد جدة: لا نفكر في أقل من صلاح وميسي بعد صفقة رونالدو 4 ساعة | الوطن العربي
الزمالك يستعيد شبانة.. ويعير لاعبه إلى سموحة بعد تمديد تعاقده 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 2 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك