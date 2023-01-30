هاني سعيد: ليس من المنطقي أن يتعرض بيراميدز لخمس بطاقات في فترة قصيرة

الإثنين، 30 يناير 2023 - 13:10

كتب : FilGoal

احتفال رمضان صبحي بهدف بيراميدز في مرمى سيراميكا كليوباترا

انتقد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز حصول لاعبي فريقه على بطاقات حمراء كثيرة خلال فترة كثيرة.

وأعرب هاني سعيد عن ضيقه الشديد من ذلك وطالب الحكام بضرورة مراجعة قراراتهم لأن الأمر أصبح غير محتمل.

وقال هاني سعيد في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز: "ليس من المنطقي أن يتعرض الفريق لخمسة بطاقات حمراء في فترة قصيرة".

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وأوضح "كان ذلك خلال مباريات سموحة وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا في الدوري بالإضافة إلى البنك الأهلي والزمالك في الكأس".

وشدد هاني سعيد "جميع خبراء التحكيم أكدوا أن ثلاث بطاقات غير مستحقة على الإطلاق وكلفت الفريق كثيرا في الفترة الماضية".

وتابع "من الضروري على لجنة الحكام مراجعة الحكام في القرارات التحكيمية التي تظلم فريق بيراميدز بصورة واضحة".

واختتم هاني سعيد تصريحاته "الوضع بالفعل بات غير محتمل، والفريق يتعرض لظروف لا تحتمل بلعب مباريات عديدة بنقص عددي خلال عدد قليل من اللقاءات".

وكان بيراميدز قد تعادل أمس الأحد أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل منهما.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 31 نقطة في المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن الأهلي المتصدر.

وتعرض أحمد سامي مدافع بيراميدز للطرد أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

كما تعرض أسامة جلال مدافع الفريق أيضا للطرد في الجولة السابقة أمام سموحة.

وتلقى علي جبر بطاقة حمراء مباشرة أخرى أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

الدوري المصري بيراميدز هاني سعيد
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