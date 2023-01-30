كرة يد - ترتيب دوري السيدات عقب مرور جولتين.. وطريقة التأهل للدور النهائي

اختتمت أول جولتين من منافسات المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات لكرة اليد.

ويتقاسم فريقا الأهلي والشمس الصدارة بالفوز في المباراتين دون خسارة.

وتقام منافسات المرحلة الثانية بمشاركة ثمانية فرق كانوا قد تأهلوا من المرحلة الأولى.

وتُلعب مباريات المرحلة الثانية بنظام الذهاب والإياب ليتأهل منها أول أربعة فرق إلى المرحلة الختامية.

والفرق المشاركة في المرحلة الحالية هم الأهلي والشمس وسبورتنج والزمالك وسموحة والمعادي والطيران والجزيرة.

وتقام منافسات الذهاب حتى يوم 17 من شهر فبراير المقبل، بينما يبدأ الإياب من يوم 18 وحتى 21 مارس المقبل.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى الدور النهائي من بطولة الدوري إذ يصعد صاحب المركز الأول برصيد 2 نقطة، والثاني بـ 1.5 نقطة والثالث بنقطة واحدة وأخيرا الرابع برصيد 0.5 نقطة.

وتقام المرحلة الختامية من دوري السيدات بمشاركة الأربعة فرق المتأهلة من دوري من دور واحد.

وتُلعب المرحلة الختامية من دوري السيدات أيام 27 و28 و29 أبريل.

أما في المرحلة الحالية فتقام منافسات الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل وتشهد مواجهات أبرزها استضافة الزمالك لفريق الأهلي كما يواجه سبورتنج فريق سموحة ويلعب الشمس ضد الطيران وأخيرا يستضيف الجزيرة فريق المعادي.

ترتيب الدوري عقب أول جولتين