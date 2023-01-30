أليجري: يجب أن نُخرج أنفسنا من هذه الدوامة

الإثنين، 30 يناير 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

طالب ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس لاعبيه بسرعة الخروج من موقفهم الصعب في الدوري الإيطالي، بعد الخسارة على يد مونزا.

فقد خسر يوفنتوس ضد مونزا على ملعبه بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أظن أننا قدمنا شوطا أول أسوأ من الذي قدمناه مونزا. نعم كنا أفضل في الشوط الثاني، ولكن يجب أن نتحمل جميعًا مسؤولية ما حدث في الشوط الأول".

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وأضاف مدرب البيانكونيري "عدنا بشكل جيد أمام أتالانتا، ولكننا نستقبل أهدافًا كثيرة. لقد نجح مونزا في فرض أسلوبه بسهولة".

وأكمل "نعلم أننا جمعنا 38 نقطة، ولكن في هذه اللحظة نمتلك 23 فقط. يجب أن نعود لحالتنا قبل مباراة نابولي فمنذ تلك اللحظة لم يعد تركيزنا على الكرة بشكل كامل".

وشدد "يجب أن نحصد النقاط ونستوعب المركز الذي نحتله في هذه اللحظة على الأقل. يجب أن نظل هادئين، ولكن يجب أن نغضب أيضًا".

وأتم "أمامنا مباراة خروج مغلوب يوم الخميس، ولكن كل المباريات مهمة بالنسبة لنا. يجب أن نخرج أنفسنا من هذه الدوامة".

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم 2 فبراير.

ونجح مونزا في الفوز على يوفنتوس ذهابا وإيابا ليكون ثاني فريق يحقق ذلك بعد في أول مباراتين بعد صعوده لدوري الدرجة الأولى بعد إنتر ميلان في عام 1930.

الفوز رفع رصيد مونزا للنقطة الـ 25 في المركز الـ 11 بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 23 في المركز الـ 13 بعد خصم 15 نقطة من رصيده.

يوفنتوس مونزا ماسيمليانو أليجري
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