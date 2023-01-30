مرتجي: الأهلي لديه دافع كبير في كأس العالم للأندية.. ونهضة المغرب الرياضية تشرف العرب

أشاد خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة الأهلي باستضافة المغرب منافسات كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي في منافسات مونديال الأندية.

وقال مرتجي عبر قناة الرياضية المغربية: "في البداية يجب أن نبارك لشعب المغرب والكرة المغربية لتشريفهم لنا جميعا في كأس العالم، كنا نشجع المغرب كأنها منتخب مصر وكنا نحلم بتحقيق ميدالية".

وتابع "المغرب هي وطننا الثاني وسعداء بالتواجد هنا، شرف كبير لنا كفريق الأهلي تمثيل إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في كأس العالم للأندية".

وكشف مرتجي "حققنا الميدالية البرونزية في آخر نسختين، والنسخة الحالية لدينا دافع كبير، والأهلي ناد كبير خلفه 80 مليون أهلاوي".

وشدد "هدفنا تحقيق إنجاز جيد وشرف كبير التواجد في كأس العالم للأندية".

أما عن استضافة المغرب البطولة فأوضح "على المستوى الشخصي أرى التطور الكبير والنهضة التي تشهدها المغرب في الرياضة وهو أمر يشرفنا كعرب وأفارقة وهي دولة جديرة باستضافة محفل مثل كأس العالم للأندية".

واختتم خالد مرتجي تصريحاته "تواجدنا هنا في نسخة 2013 ووقتها الرجاء حقق إنجازا كبيرا بحصد المركز الثاني، وأتمنى التوفيق لنا ولفريقي الوداد والهلال لتحقيق ما يسعد العرب".

ويستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

ويستهل الأهلي مشواره يوم الأربعاء بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي في الدور الأول.

وحال تغلب الأهلي على الفريق النيوزلاندي يواجه فريق سياتل الأمريكي في ربع النهائي.

ويصعد المتأهل من ربع النهائي لمواجهة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم آخر نسختين من البطولة.

ومن المقرر أن يعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن القائمة النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة.