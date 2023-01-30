عودة إلى المنزل.. الرجاء يضم عبد الإله حافيظي

الإثنين، 30 يناير 2023 - 11:19

كتب : FilGoal

عبد الإله حافيظي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن عودة نجمه عبد الإله حافيظي لصفوف الفريق.

ورحل حافيظي عن الحزم السعودي، ليعود إلى الرجاء فريقه القديم.

وبدأ الجناح المغربي الخطير مسيرته مع الرجاء وتألق في صفوفه لعدة سنوات، قبل أن يبدأ مغامرة مع الحزم في يناير 2022.

وخاض حافيظي 7 مباريات فقط في الدوري السعودي الممتاز الموسم الماضي مع الحزم دون أن يسجل، ليهبط الفريق إلى القسم الثاني.

حافيظي (31 عامًا) تنازل عن حوالي 4 ملايين درهم من مستحقاته لدى الحزم وفقًا لموقع Le360 المغربي.

وسبق لـ حافيظي الفوز مع الرجاء بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2018 و2021، وكأس السوبر الإفريقي 2019.

كما حصد لقب الدوري المغربي 2013 و2020، وكأس العرش المغربي 2012 و2017، والبطولة العربية 2020، بالإضافة إلى فضية كأس العالم للأندية 2013.

ويملك حافيظي في رصيده لقبين لكأس الأمم الإفريقية للمحليين مع منتخب المغرب عامي 2018 و2020.

وشارك حافيظي في 3 من مباريات المغرب في كأس العرب 2021، وسجل ثنائية في شباك فلسطين وصنع هدفًا أمام الجزائر.

ويحتل الرجاء المركز الرابع في الدوري المغربي برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، بفارق 7 نقاط عن الفتح الرباطي المتصدر.

ويتواجد الرجاء في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا رفقة هورويا الغيني وسيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي.

الرجاء البيضاوي عبد الإله حافيظي الحزم
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