ربيعة: الإعداد في النسخة الحالية من المونديال أفضل من السابقة.. وتركيزنا على أوكلاند

الإثنين، 30 يناير 2023 - 11:13

كتب : حسام نور الدين

رامي ربيعة - الأهلي وسيراميكا كليوباترا

رفض رامي ربيعة الحديث عن الأدوار المقبلة من منافسات بطولة كأس العالم للأندية مشددا أن التركيز يجب أن يكون منصبا على أوكلاند سيتي فقط.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم الأربعاء في افتتاح النسخة الحالية من البطولة.

وأشار ربيعة إلى أن الإعداد للنسخة الحالية أفضل من الموسم الماضي.

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وقال ربيعة عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "سعيد بالمشاركة الرابعة لي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وجميع اللاعبين في حالة تركيز كاملة".

وشدد "هدفنا تحقيق إنجاز جديد يليق باسم الأهلي وجماهيره، ونخوض النسخة الحالية في أجواء وفترة إعداد أفضل من الموسم الماضي".

وكان الأهلي يعاني في النسخة الماضية من غياب عدد من لاعبيه بسبب المشاركة في بطولة أمم إفريقيا في نفس التوقيت.

وأضاف ربيعة "شاركت في نسختين من البطولة مع الجيل السابق ونسختين مع الجيل الحالي، الجميع يتسابق لتقديم الأفضل للنادي والمساهمة في وضع بصمة تسعد الجماهير".

وكشف ربيعة "بدأنا منذ فترة مشاهدة مباريات أوكلاند سيتي من أجل التجهيز للمباراة المرتقبة في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية".

أما عن المواجهات المحتملة فشدد "نتعامل كلاعبين وجهاز فني مع منافسات البطولة مباراة تلو الأخرى، لا نفكر في الأدوار المتقدمة من البطولة الآن ومواجهة أوكلاند هي مفتاح الاستمرار".

واختتم ربيعة تصريحاته "جماهير الأهلي داعمة لنا في كل المناسبات ونتمنى أن تكون خلفنا في البطولة من أجل مواصلة المسيرة خاصة أننا جميعا هدفنا إسعادهم بمزيد من الإنجازات".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية في آخر نسختين خاضهم الفريق بالعامين الماضيين.

وحال وصول الأهلي إلى منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية يلعب أمام ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

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