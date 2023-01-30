الضاوي يكشف سر لقب "كريستو".. وكيف يتأقلم في القاهرة

الإثنين، 30 يناير 2023 - 10:51

كتب : حسام نور الدين

محمد الضاوي كريستو

كشف محمد الضاوي لاعب الأهلي عن سر لقب "كريستو" على هامش مشاركته في كأس العالم للأندية رفقة القلعة الحمراء.

وأبدى الضاوي امتنانه البالغ وسعادته بالظهور في المسابقة العالمية بعد أسابيع من انضمامه للأهلي.

وصرّح الضاوي عبر الموقع الرسمي للأهلي: "فخور للغاية بالتواجد مع الأهلي في هذه النسخة من كأس العالم للأندية في المغرب".

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وأضاف: "سعيد جدا بروح اللاعبين في الفريق، الجميع التف حولي منذ الانضمام للأهلي ويحاولون مساعدتي للدخول في الأجواء سريعًا، وهذا ما حدث".

وتابع: "بدأت التعود على الأجواء في مصر وفي الفريق منذ وصولي، وسعيد باللعب للنادي الأهلي جدا، وأتمنى أن يكون لي دور في مسيرة الفريق الناجحة".

وأشار: "نتطلع لإنجاز جديد بقميص الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب. نسعى لمواصلة المسيرة المليئة بالبطولات منذ أكثر من 100 سنة. فهذا الكيان يتنفس بالبطولات".

وأوضح: "جماهير الأهلي تدعمني في كل مكان بالقاهرة، وأقل رد لهذا الترحيب الذي ألقاه منذ وصولي هو السعي دائمًا لتقديم أفضل ما لديَّ، لخدمة الفريق وإسعاد جماهيره الكبيرة والوفية".

وأتم: "لقب كريستو يلازمني منذ الطفولة وقبل اللعب بصفوف النجم الساحلي، أطلقته عليَّ أسرتي وأصدقائي في الطفولة، ويتعلق بلعبي كرة القدم وأنا في طفولتي، وسعيد باستمرار اللقب على لسان جماهير الأهلي حتى الآن".

الضاوي (19 عامًا) انضم إلى الأهلي قادمًا من النجم الساحلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وظهر الضاوي في مباراة الأهلي أمام سموحة بنصف نهائي كأس مصر كبديل في الشوط الثاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي مساء الأربعاء في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

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