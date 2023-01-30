مواعيد مباريات الإثنين 30 يناير 2023 - دوري القدم والسلة.. وقمة مدوية في تونس

يوم هادئ في المنافسات الرياضية على مختلف الأصعدة، بعد نهاية أسبوع مثيرة ومليئة بالإثارة.

يقدّم لكم مواعيد مباريات الإثنين 30 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هـــــنـــــا.

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الدوري المصري

مباراة محلية وحيدة يعرفها اليوم الإثنين بمواجهة البنك الأهلي أمام غزل المحلة في الخامسة مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

كأس مصر

وفيما تبقى من مباريات الدور التمهيدي الرابع، يلعب المصرية للاتصالات أمام العبور بالقليوبية في الثانية ظهرًا.

الدوري الإسباني

وفي ختام الجولة، يلعب فياريال أمام رايو فايكانو في العاشرة مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports 1 بتعليق محمد بركات.

كأس الاتحاد الإنجليزي

كما يحل وست هام يونايتد ضيفًا على دربي كاونتي في العاشرة إلا ربع مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق جواد بده.

الدوري الإيطالي

كما يلتقي أودينيزي بـ هيلاس فيرونا في العاشرة إلا ربع عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد حسين.

الدوري التونسي

وفي القمة التاريخية، يلعب النجم الساحلي أمام الترجي في الثالثة عصرًا، مباراة تنقلها القناة التونسية.

الدوري القطري

كما يحل الدحيل ضيفًا على الوكرة في الثالثة والنصف عصرًا عبر الكاس 1، ويلعب قطر أمام العربي في السادسة إلا ربع مساءً عبر نفس المحطة.

كرة سلة

وفي الدوري المصري للمحترفين لكرة السلة رجال، يلعب الأهلي أمام مصر للتأمين في السادسة مساءً عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق محمد يوسف "جو".

كما يلتقي الزمالك بـ طلائع الجيش عبر نفس المحطة في الثامنة مساءً بتعليق محمد يوسف "جو" أيضًا.

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، تقام 8 مباريات فجر الثلاثاء، أبرزها بروكلين نيتس أمام لوس أنجلوس ليكرز في الثانية والنصف صباحًا.

كما يلعب جولدن ستيت واريورز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في الثالثة صباحًا.

وفي نفس التوقيت يلتقي سان أنطونيو سبيرز بـ واشنطن ويزاردز.

تنس

وضمن منافسات بطولة ليون المفتوحة 250 نقطة، تلعب المصرية ميار شريف أمام الكرواتية أنا كونيوخ في الثانية عشر والنصف ظهرًا.