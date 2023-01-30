أبرزهم نيمار وباتو.. 10 نجوم غير أوروبيين تألقوا في كأس العالم للأندية

يعتبر كأس العالم للأندية مهمة سهلة للأوروبيين رغم إزعاجات اللاتينيين في بعض الأحيان، ولكن بالنسبة للبقية، فهي قد تكون فرصة الظهور إلى العالم.

FilGoal.com يستعرض لكم أبرز 10 لاعبين غير أوروبيين تغير شكل مسيرتهم عقب مونديال الأندية.

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