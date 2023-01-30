أحمد عز يحلل عودة الزمالك للانتصارات.. وتأثير صفقة قندوسي على الأهلي

عاد الزمالك لطريق الانتصارات للمرة الأولى عام 2023 بالفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

مواجهة هي الأولى لأسامة نبيه في الإدارة الفنية للزمالك بعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وعلى الجانب الآخر، أصبح الجزائري أحمد قندوسي رابع صفقات الأهلي الشتوية بعد خالد عبد الفتاح ومروان عطية والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

ويحلل أحمد عز أهم ملامح فوز الزمالك على فيوتشر، وتأثير تواجد أحمد قندوسي على الأهلي.

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