كأس العالم للأندية - الأهلي يغلق مرانه أمام الإعلام

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي إغلاق مران الفريق الجماعي والمحدد له صباح الإثنين أمام وسائل الإعلام التي تتابع تدريبات الفريق بكأس العالم للأندية.

وأخطرت إدارة بعثة الأهلي بالمغرب اللجنة المنظمة للبطولة بإغلاق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى المغرب السبت الماضي استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخاض الأحمر مرانه الأول في المغرب أمس الأحد استعدادا لخوض منافسات البطولة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد أن حل وصيفا لقارة إفريقيا بعد إقامة البطولة في المغرب وفوز الوداد باللقب وهو ما منع تواجد الرجاء في المسابقة حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

ويبدأ الأحمر مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة اوكلاند سيتي النيوزيلندي 1 فبراير المقبل.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي × أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي × سيتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة والنصف مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.