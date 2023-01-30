مرتضى منصور: مجلس الإدارة سيدرس عودة فيريرا بمبادرة نبيه.. وهذه نهاية أزمة فتوح وجمعة

الإثنين، 30 يناير 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن فوز فريقه على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد في الدوري المصري، ومقترح عودة المدرب السابق جوسفالدو فيريرا.

وقال منصور في تصريحاته لقناة الزمالك: "الدرس كان قاسيا. راهنت على الجهاز المصري، وقيل إن أسامة نبيه تآمر ضد فيريرا، وكذلك إسماعيل يوسف، وحتى أمير مرتضى الذي سافر بنفسه ليحضر فيريرا".

وأضاف "لا يوجد زملكاوي يسب مدربا أو لاعبا أو رئيسا للنادي أعاده إلى منصات التتويج".

وأوضح "اليوم حصلنا على 8 نقاط تقريبا. حصدنا 3 نقاط وأفقدنا منافسنا فيوتشر 3 نقاط، والمنافس الآخر بيراميدز تعادل ففقد نقطتين".

وتابع منصور "قلت قبل ذلك: ضع كل لاعب في مكانه. ما رأيكم الآن في الصفقات؟ ما رأيكم في مصطفى شلبي وعمرو السيسي وإبراهيما نداي. الأخير هبة لنادي الزمالك رغم كل ما قيل عنه وعن إصابته المزمنة".

وعن أزمة عبد الله جمعة وأحمد فتوح واتهامهما بتعاطي المنشطات قال رئيس الزمالك: "كان هناك في الأهلي من يترصد لعبد الله جمعة وأحمد فتوح. أهنئ الثنائي حيث أتت اليوم نتائج العينات سلبية من برشلونة".

وعاد إلى مسألة نبيه وفيريرا مجددا ليقول: "أسامة نبيه الذي تتهموه بالتآمر تلقى تهنئة من فيريرا بعد الفوز اليوم. هذا هو نادي الزمالك".

وتابع "أسامة نبيه قال لي: إذا أردتم عودة فيريرا وأن أعمل معه كمساعد فليس لدي مشكلة. أشكره على هذه الروح".

في الإطار ذاته قال أسامة نبيه مدرب الزمالك الحالي: "أنا لا أتصنع هذا الكلام بل أقوله وأنا مقتنع تمام الاقتناع. "البروف" واحد فقط وهو رجل كبير وعظيم وتاريخه مشرف مع الزمالك وفي العالم كله".

وأضاف "سعيد بالعمل مع فيريرا وهذا بيته مثلما هو بيتنا. لقد تربينا هنا ولكنه بيته أيضا مثلنا، ولا أخجل من العمل كمساعد له مرة أخرى في أي وقت".

وواصل "أنا لا أتصنع هذا الكلام بل أقوله وأنا مقتنع تمام الاقتناع. "البروف" واحد فقط وتاريخه مشرف مع الزمالك وفي العالم كله. هذا بيته مثلما هو بيتنا. ولا أخجل من العمل كمساعد له مرة أخرى في أي وقت".

"قبل المباراة بـ 72 ساعة بمجرد أن تحدث معي أمير (مرتضى) قلت أهلا وسهلا وهذا مكانه ويشرفني مساعدته".

وبعد تأييد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للكلام ذاته واصل مرتضى "هؤلاء هم أبناء الزمالك الحقيقيين. مجلس الإدارة سيجتمع لمناقشة هذه المبادرة المحترمة".

وأوضح "فيريرا مستشار لمجال كرة القدم بالكامل لأن لديه مشروع لتطوير النادي مع أمير مرتضى. قالوا إن زوجته سبتني وهذا لم يحدث، فالرجل محترم وكذلك زوجته".

وواصل "مجلس الإدارة سيجتمع لدراسة المبادرة، وضعوا في اعتباركم أننا ندرس إعادة فيريرا وتجربتنا مع نبيه قد نجحت بالفعل (بعد الفوز). لو عرض عليَّ ذلك الأمر وكانت النتيجة هي الخسارة لاتهمته بالخوف".

وأخيرا اختتم منصور عن عودة محمود شبانة من إعارته في سموحة: "محمود شبانة سيعود غدا إلى الزمالك. اتفقت مع فرج عامر رئيس سموحة وسيرسل مندوبا عنه وسيتم رفع اسمه من قائمة سموحة في نظام القيد".

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