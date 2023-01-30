مرتضى منصور يرد على بيان اتحاد الكرة ورسالة لرئيس لجنة الانضباط

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استيائه من بيان اتحاد الكرة الذي قرر فيه تحويله إلى لجنة الانضباط.

وأعلن اتحاد الكرة إيقاف التعامل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب التجاوزات والاحتفاظ بحقه في التصعيد حال استمرارها.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "اتحاد الكرة أصدر بيانا بتحويلي إلى لجنة الانضباط، من أين أتيتم بذلك القرار؟ أنا لست من عناصر اللعبة، نفس الأمر حدث معي من قبل والمحكمة أقرت ببطلان القرار".

وأضاف "قدمت شكوى ضد لاعب هارب وأساء لنادي الزمالك في النهاية تريدون معاقبتي أنا؟".

ووجه مرتضى منصور رسالة إلى لجنة الانضباط قائلا: "رسالتي إلى المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط أنا أحبك وأحترمك لكني أخشى عليك، أنت تقدمت باستقالتك إلى جمال علام وهو من رفضها وأقول لك أنت مقامك أكبر من ذلك بكثير".

وشدد "بيان اتحاد الكرة خطأ وأنا أكبر من الرد على كلام فارغ ولكن سأرفع قضية ستنتهي بحبسكم وعزلكم".

وتابع "ما الجريمة التي ارتكبتها من أجل تحويلي إلى لجنة الانضباط؟ وزارة الرياضة واتحاد الكرة أكدا أن كلاتينبرج الذي رحل لم يتعرض لإهانة أو تهديد".

وأوضح "سأعمل رهان بانتخابات مبكرة ومن يريد النزول أمامي فليتفضل وإذا خسرت ستنجحون في تخليص الزمالك مني".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته "أنا حر في قول ما أريده، اللائحة تقول أنني ممثل النادي للدفاع عنه".

ويأتي ذلك على خلفية القضايا المنظورة أمام اللجنة في الفترة الحالية على خلفية مواجهة الزمالك ضد الأهلي في مسابقة الدوري.

وكانت لجنة الانضباط قد استدعت كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك للتحقيق بشأن شكاوى مقدمة ضد الثنائي.

وخضع كهربا للتحقيق الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

بينما انتقد مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة ناديه قرار استدعائه للتحقيق.

وشدد رئيس الزمالك أن لجنة الانضباط لا يحق لها استدعاء رئيس ناد وأن الأمر يتعلق فقط باللاعبين والمدربين.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جماهير ناديه بعبارات وصفها بيان الزمالك بالمسيئة.

أما الأهلي فتقدم بثلاث شكاوى ضد رئيس الزمالك بسبب ما وصفه بيان النادي بتنمر وعبارات مسيئة ضد كهربا ومجلس إدارة الأهلي.

وحولت رابطة الأندية شكاوى الأهلي والزمالك إلى لجنة الانضباط لعدم اختصاصها بما يحدث خارج ملعب المباراة.

والأمر نفسه حدث مع شكوى عماد متعب نائب رابطة الأندية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.