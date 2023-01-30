إهدار النقاط يتواصل.. تعادل قاتل لـ باريس سان جيرمان مع ستاد ريمس

الإثنين، 30 يناير 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

نيمار لاعب باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس

واصل باريس سان جيرمان إهدار النقاط في الدوري الفرنسي بالتعادل أمام ستاد ريمس بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وسدد لاعبو باريس سان جيرمان تسديدة واحدة طوال الشوط الأول وهو أقل عدد من التسديدات في أي مباراة للفريق في الدوري الفرنسي منذ 6 إبريل 2018 أمام سانت إيتيان.

بعد شوط أول سلبي، تقدم نيمار لباريس سان جيرمان بالهدف الأول في الدقيقة 51 من صناعة خوان بيرنات.

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وتلقى ماركو فيراتي البطاقة الحمراء في الدقيقة 59 بعد دخوله إلى الملعب بـ13 دقيقة بسبب تدخل عنيف.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، سجل فولارين بالوجون هدف التعادل القاتل من صناعة كاموري دومبيا. .

الهدف هو الـ11 للمهاجم الشاب في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليكون أكثر لاعب بعمر 21 عاما أو أقل يسجل في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

التعادل رفع رصيد باريس للنقطة 48 في الصدارة، ووصل رصيد ستاد ريمس للنقطة 26 في المركز الـ11.

وأهدر باريس سان جيرمان ثماني نقاط في آخر أربع مباريات من الدوري الفرنسي.

وخسر باريس أمام لينس ورين قبل التعادل مع ستاد ريمس.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ستاد ريمس
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