أحمد سامي: كنت أسعى لضم زياد طارق وقت سيراميكا كليوباترا.. وسبب مشاركة سعد

الإثنين، 30 يناير 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

أحمد سامي - سموحة

كشف أحمد سامي المدير الفني الجديد لفريق سموحة عن رغبته في ضم زياد طارق لاعب الأهلي وقت توليه مسؤولية سيراميكا كليوباترا.

ورحل أحمد سامي عن قيادة سيراميكا كليوباترا ليتولى بعدها تدريب فريق سموحة.

وتغلب سموحة في مباراة أحمد سامي الأولى أمام إنبي بهدفين دون مقابل.

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وقال أحمد سامي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "توليت قيادة سيراميكا كليوباترا والفريق كان مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية ثم كونت فريقا يضم عناصر مميزة".

وتابع "نسبة مشاهدة فريق سيراميكا كليوباترا ليست مثل بعض الأندية الأخرى، البعض يحكم علينا من النتائج فقط رغم أن آخر خمس أو ست مباريات كانت من طرف واحد وبفرص محققة ولم يكن هناك توفيق".

وكشف سامي "شعرت أنا وإدارة سيراميكا كليوباترا أنه لا يوجد توفيق ومصلحتنا كانت واحدة لذلك كان من الأفضل الرحيل".

وبالحديث عن جون إيبوكا أوضح "هو لاعب كبير ولكن هناك لاعبون يعوضون غيابه كما أنه سيرحل ستة أشهر فقط وسياستي واضحة بعدم الوقوف أمام استثمار النادي في اللاعبين إذا تواجد عرض كبير، كنت أعلم أنه قريب من الزمالك ولكن توقفت الصفقة بسبب خلاف في القيمة المادية".

وشدد "لست غريبا على نادي سموحة وقضيت فترة جيدة من قبل هنا، وحدث تواصل بينني وبين فرج عامر رئيس النادي ولا استطيع التأخر ومستمر حتى نهاية الموسم".

وكشف أحمد سامي "كنت أسعى لضم زياد طارق وقت فترتي في فريق سيراميكا كليوباترا، وطلبت ضم محمد مغربي وقت تواجدي في سموحة قبل أن يعيره الأهلي إلى فريق أوروبي".

وتابع "مصطفى سعد لم يشارك معي في أي تدريب حتى الآن، لدي طريقة لعب معينة وسبق لمصطفى التدرب معي ستة أشهر في سيراميكا كليوباترا لذلك منحته التعليمات فقط وأشركته في مواجهة إنبي بشكل طبيعي".

واختتم أحمد سامي تصريحاته "أبلغنا نادي الزمالك برغبتنا في استمرار محمود شبانة بسبب وجود مشكلة في ذلك المركز بسموحة، وهناك علاقة جيدة بين مرتضى منصور وفرج عامر وربما يستمر في النهاية بالاتفاق بين الطرفين".

ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

الدوري المصري سموحة أحمد سامي جون إيبوكا
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