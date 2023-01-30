هدية جديدة لـ برشلونة.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد

الإثنين، 30 يناير 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد × سوسيداد

20 محاولة مقابل 8، و7 تسديدات على المرمى مقابل 3، والمحصلة: 0 من الأهداف. ريال مدريد يتعادل سلبيا مع ضيفه ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

بذلك يفقد ريال مدريد النقاط للمرة الثانية في آخر 3 مباريات لعبها بالدوري، حيث خسر أمام فياريال 2-1.

النتيجة تركت الملكي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، ولكل منهما مباراة مؤجلة من الجولة 17.

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وتم تأجيل مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، وريال مدريد ضد فالنسيا، بسبب مشاركة الفرق الأربعة في كأس السوبر الإسباني الذي انتهى بفوز برشلونة بالنهائي على حساب ريال مدريد 3-1.

أما عن ريال سوسيداد، فهو يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

ويلعب ريال مدريد المباراة الأخيرة له في الدور الأول يوم 2 فبراير ضد فالنسيا في ملعب سانتياجو بيرنابيو، وفي اليوم السابق مباشرة سيلعب برشلونة مع بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين.

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