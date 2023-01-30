هدية جديدة لـ برشلونة.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد

20 محاولة مقابل 8، و7 تسديدات على المرمى مقابل 3، والمحصلة: 0 من الأهداف. ريال مدريد يتعادل سلبيا مع ضيفه ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

بذلك يفقد ريال مدريد النقاط للمرة الثانية في آخر 3 مباريات لعبها بالدوري، حيث خسر أمام فياريال 2-1.

النتيجة تركت الملكي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، ولكل منهما مباراة مؤجلة من الجولة 17.

وتم تأجيل مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، وريال مدريد ضد فالنسيا، بسبب مشاركة الفرق الأربعة في كأس السوبر الإسباني الذي انتهى بفوز برشلونة بالنهائي على حساب ريال مدريد 3-1.

أما عن ريال سوسيداد، فهو يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

ويلعب ريال مدريد المباراة الأخيرة له في الدور الأول يوم 2 فبراير ضد فالنسيا في ملعب سانتياجو بيرنابيو، وفي اليوم السابق مباشرة سيلعب برشلونة مع بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين.