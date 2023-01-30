الفارق 13 نقطة.. نابولي يخطو خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإيطالي بالفوز على روما

الإثنين، 30 يناير 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

احتفال فريق نابولي

ابتعد نادي نابولي بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على روما بهدفين مقابل هدف واحد في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

تقدم فيكتور أوسيمين في الدقيقة 17 بعد عرضية من خفيتشا كفاراتسخيليا ثم تسديدة صاروخية من المهاجم النيجيري من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وقبل ربع ساعة من نهاية المباراة، لعب نيكولا زاليفسكي كرة عرضية وصلت إلى ستيفان شعراوي الذي أودعها الشباك من لمسة واحدة.

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تدخل لوتشانو سباليتي بعدها مباشرة ليدخل جيوفاني سيميوني بديلا لفيكتور أوسيمين.

وقبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي، لعب زيلينسكي تمريرة إلى سيميوني الذي سدد يسارية قوية من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن روي باتيريشيو من التصدي لها.

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة 53 في صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن إنتر صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد روما عند 37 نقطة في المركز السادس.

نابولي روما الدوري الإيطالي
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