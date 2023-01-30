الفارق 13 نقطة.. نابولي يخطو خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإيطالي بالفوز على روما

ابتعد نادي نابولي بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على روما بهدفين مقابل هدف واحد في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

تقدم فيكتور أوسيمين في الدقيقة 17 بعد عرضية من خفيتشا كفاراتسخيليا ثم تسديدة صاروخية من المهاجم النيجيري من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وقبل ربع ساعة من نهاية المباراة، لعب نيكولا زاليفسكي كرة عرضية وصلت إلى ستيفان شعراوي الذي أودعها الشباك من لمسة واحدة.

تدخل لوتشانو سباليتي بعدها مباشرة ليدخل جيوفاني سيميوني بديلا لفيكتور أوسيمين.

وقبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي، لعب زيلينسكي تمريرة إلى سيميوني الذي سدد يسارية قوية من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن روي باتيريشيو من التصدي لها.

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قمة مثيرة أوفت بوعودها



نابولي 2-1 روما



شاهد أهداف المباراة #نابولي_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ulQOgIDPzy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2023

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة 53 في صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن إنتر صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد روما عند 37 نقطة في المركز السادس.