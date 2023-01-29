أيمن أشرف: هدفنا تخطي إنجاز آخر نسختين في مونديال الأندية.. ولا نفكر في ريال مدريد الآن

الأحد، 29 يناير 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

أيمن أشرف لاعب الأهلي

شدد أيمن أشرف لاعب الأهلي على أن الفريق يسعى لتخطي إنجاز آخر نسختين من كأس العالم للاندية والتي حصل فيهما الأحمر على الميدالية البرونزينة، مشيرا إلى أن الحديث عن مباراة ريال مدريد المحتملة من الآن أمر سابق لأوانه.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وقال أيمن أشرف في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "تواجدنا للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم للأندية شرف كبير لكل لاعب، لدينا طموحات كبيرة في النسخة الحالية بعد الخبرة التي اكتسبناها في آخر مشاركتين ونتطلع للذهاب بعيدا بتخطي إنجاز آخر نسختين".

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وأضاف عن مواجهة ريال مدريد المحتملة "أي لاعب يحلم بهذه المواجهة فهذه البطولة تجمعنا جنبا إلى جنب مع واحد من أفضل أندية العالم ولكن الحديث عن هذه المواجهة الآن سابق لأوانه".

وتابع "تفكيرنا الآن منصب على مواجهة أوكلاند سيتي فقط، نتعامل مع كل مباراة على حدة وندرس الفريق جيدا من أجل الفوز للصعود للدور التالي".

وواصل "التركيز وروح الفانلة الحمراء هما سر الفريق وسلاحه قبل مواجهة أوكلاند سيتي، وجميعنا نسعى لمواصلة العروض وانلتائج الجيدة في الفترة الماضية لإساعد جماهير الأهلي".

واستطرد "دور اللاعبين الكبار في الوقت الحالي ليس فنيا فقط ولكن في نقل الخبرات للاعبين الصغار والعناصر الجديدة، ليدنا خبرات تعلمناها من أجيال سابقة ونسعى لنقلها دائما لزملائنا فهذا ما تربينا عليه في النادي الأهلي".

وأردف "الأهلي هو عملاق القارة الإفريقية وكبير الأندية المصرية، هدفنا أن نحقق إنجازا جديدا في هذه النسخة".

وأتم "نشعر بالدعم الجماهيري لنا طوال الوقت وننتظرهم دائما خلفنا في المدرجات. هدفنا دائما رسم الفرحة على وجوههم".

وشارك أيمن أشرف في 4 مباريات بكأس العالم للأندية خلال آخر نسختين من البطولة.

ويفتتح الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي 1 فبراير المقبل.

الأهلي كأس العالم للأندية أيمن أشرف
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