كرة يد - إنجاز تاريخي.. الدنمارك بطلة العالم للمرة الثالثة على التوالي

حقق منتخب الدنمارك لكرة اليد إنجازا فريدا بحصد لقب بطولة العالم للرجال للمرة الثالثة على التوالي.

ولم يسبق لأي منتخب من قبل حصد بطولة العالم في ثلاث نسخ متتالية.

وتغلب منتخب الدنمارك على فرنسا أكثر المنتخبات تتويجا باللقب، في المباراة النهائية للنسخة 28 من البطولة.

وحسمت خبرات منتخب الدنمارك اللقب الثالث على التوالي بنتيجة 33-28 ليرفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى ثلاث ألقاب من البطولة هم ما حققه الفريق بآخر ثلاث نسخ.

وكان اللقاء قد بدأ بتفوق لمنتخب الدنمارك حتى وصل الفارق إلى خمسة أهداف قبل أن تشهد صحوة لمنتخب فرنسا الذي قلص الفارق إلى هدف وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-15 للدنمارك.

وتعادل الفريقان خلال أحداث الشوط الثاني قبل أن تشهد الـ10 دقائق الأخيرة صحوة دنماركية وينتهي اللقاء بنتيجة 34-29.

ويبقى منتخب فرنسا الأكثر تتويجا بلقب بطولة العالم برصيد ست مرات يليه منتخبا السويد ورومانيا برصيد أربعة ألقاب لكل منهما.

وحافظ منتخب الدنمارك على رقم قياسي تاريخي بـ 28 مباراة متتالية دون خسارة في بطولة العالم.

وتعود آخر خسارة لمنتخب الدنمارك في بطولة العالم إلى نسخة 2017 عندما سقط الفريق أمام المجر وقتها.

وكانت آخر مرة حقق فيها منتخب فرنسا لقب بطولة العالم لكرة اليد في نسخة 2017.

ويخسر منتخب فرنسا نهائي بطولة العالم لكرة اليد لأول مرة منذ خسارة نهائي نسخة 1993.

ويعتبر نهائي نسخة 2023 هو النهائي الثاني الذي يخسره منتخب فرنسا في بطولة العالم.