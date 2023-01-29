مروان عطية يتحدث عن المشاركة في مونديال الأندية بعد أيام من الانضمام إلى الأهلي

أعرب مروان عطية الوافد الجديد لفريق الأهلي عن سعادته بالمشاركة في كأس العالم للأندية بعد أيام من انتقاله إلى الفريق الأحمر.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وكان عطية قد انضم إلى صفوف الأهلي قادما من الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف الفريق.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وقال مروان عطية عبر موقع الأهلي الرسمي: "التواجد في كأس العالم للأندية بعد أيام من انضمامي إلى الأهلي شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وتقديم أفضل ما لدي".

وأضاف "أحلم بتحقيق ميدالية وإنجاز جديد رفقة زملائي ليضاف لسجل الأهلي المشرف في البطولة بما يليق مع الدعم الجماهير الذي نتلقاه طوال الوقت".

وتابع "بالطبع نتمنى تخطي الدور الأول حتى الوصول إلى مواجهة ريال مدريد واللعب من أجل تحقيق إنجاز جديد في البطولة، ولكن المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي ستكون صعبة".

وشدد مروان عطية "تركيزنا في المباراة الأولى من أجل تحقيق الفوز ونتعامل خطوة بخطوة لتحقيق أهدافنا نحو ميدالية جديدة".

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

وتستضيف المغرب منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وواصل مروان "أسرتي كانت في غاية السعادة بانضمامي إلى الأهلي وأتمنى أن أقدم شيئا يليق بدعمهم المستمر لي".

وتابع "أشكر جماهير النادي الأهلي الداعمة لنا في كل وقت، وأتمنى أنا وزملائي أن نقدم كل ما لدينا من جهد ونوفق في تحقيق الفوز وإهدائه لهم".

واختتم مروان عطية تصريحاته "كل اللاعبين يدعمونني أنا وزملائي الجدد من أجل زيادة الانسجام وهذا يسهل مهمتي مع الفريق".

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية في النسختين الماضيتين من بطولة كأس العالم للأندية.