مؤتمر علي ماهر: الزمالك سجل مرتين من محاولتين فقط.. والتوفيق لم يحالف فيوتشر

شدد علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر أن فريقه كظهر بشكل جيد للغاية أمام الزمالك وأغلق المساحات أمام مفاتيح لعب الأبيض ولكن التوفيق لم يكن حليفه.

وخسر فيوتشر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "اللاعبون ركزوا بشكل كبير في المباراة ولكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وأضاف "الزمالك وصل لمرمى فيوتشر مرتين وسجل هدفين وفي الشوط الثاني لم تكن هناك أي فرصة على مرمى محمود حمدي".

وتابع "واجهنا فريقا قويا مع لاعبين كبار ومدرب محترم وظهرنا بشكل جيد".

وواصل "زيزو لم يكن له خطورة علينا وهذا لأننا "كنا حافظينه" وليس لأن مستواه سيئ، زيزو لاعب مميز ولكننا أغلقنا عليه كل المنافذ وهو ما فعلناه مع فريق الزمالك".

video:1

وتراجع فيوتشر للمركز الثالث في الدوري برصيد 31 نقطة.

ويختتم فيوتشر مباريات الدور الأول يوم 7 فبراير بمواجهة البنك الأهلي.