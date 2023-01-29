فتح الله: التعادل لا يعبر عن سير اللقاء أمام سيراميكا.. ونتعرض لحالات طرد غريبة

يرى محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز أن التعادل أمام سيراميكا كليوباترا لا يعبر مطلقا عن سير اللقاء، مشيرا إلى أن الفريق يتلقى حالات طرد غريبة.

وتعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

.وقال محمود فتح الله في تصريحات للموقع الرسمي: "التعادل أمام سيراميكا لا يعبر مطلقا عن سير اللقاء، كنا الطرف الأفضل في المباراة رغم النقص العددي".

وأضاف "تلقينا البطاقة الحمراء في 3 من آخر 5 مباريات للفريق وبحالات غريبة".

وتعرض أحمد سامي للطرد في الدقيقة 34 من الشوط الأول بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة سيراميكا كليوباترا بعد لمسة يد على مدافع بيراميدز الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة لأن الحكم رأى أنه منع هدفا مؤكدا.

وواصل "يجب أن ننسى نتيجة لقاء سيراميكا سريعا للتركيز على مواجهة طلائع الجيش المقبلة من أجل إنهاء الدور الأول في المركز الثاني وهو هدف مهم مؤقت في طريق المنافسة على الدوري".

وأتم "نتمنى ألا تكون إصابة علي جبر قوية، سيخضع لفحوصات من أجل الاطمئنان عليه في الساعات المقبلة".

ويلعب بيراميدز مع طلائع الجيش يوم 7 فبراير المقبل في ختام مباريات الدور الأول من الدوري.