السابع والثامن.. حجازي وحامد ينضمان لقائمة المصريين الأبطال في السعودية

توج أحمد حجازي وطارق حامد ثنائي اتحاد جدة ببطولتهما الأولى في المملكة العربية السعودية، عقب فوز العميد بكأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء.

وفاز الاتحاد بهدفين دون رد، حيث رفع المدافع والقائد أحمد حجازي كأس البطولة.

فيما تسبب لاعب الوسط طارق حامد بطرد عبد الرحمن السفري لاعب الفيحاء إثر تدخل عنيف من الأخير في الدقيقة 20.

حجازي وحامد نالا بطولتهما الأولى، ليصبحا سابع وثامن اللاعبين المصريين فوزا بالألقاب في المملكة العربية السعودية.

وإليكم القائمة الكاملة:

1- محمد بركات - أهلي جدة

فاز ببطولة الأندية العربية عام 2002.

2- إسلام الشاطر - اتحاد جدة

فاز بكأس ولي العهد عام 2004، واحتسب له دوري أبطال آسيا في العام ذاته، والذي خاض نصفه الأول وتوج به العميد بعد رحيله.

3- عماد متعب - اتحاد جدة

فاز بالدوري السعودي لموسم 2008-2009

4- أحمد علي - الهلال السعودي

فاز بالدوري السعودي 2010-2011 وكأس ولي العهد للموسم ذاته

5- محمد عبد الشافي

فاز بكأس ولي العهد عام 2015، والدوري لموسم 2015-2016 وكأس خادم الحرمين للموسم ذاته.

6- محمود عبد المنعم كهربا

فاز بكأس ولي العهد 2017 وكأس خادم الحرمين الشريفين 2018.