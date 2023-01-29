تسبب في طرد مجددا.. ماذا قدم طارق حامد بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء

شارك طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة في فوز فريقه على الفيحاء بهدفين دون رد في نهائي كأس السوبر السعودي.

وحقق حامد بطولته الأولى بقميص اتحاد جدة.

سجل هدفي الفريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 3 و49.

ومر العميد إلى النهائي بالفوز على النصر 3-1، فيما عبر الفيحاء على حساب الهلال بنتيجة 1-0.

وتسبب طارق حامد في طرد عبد الرحمن السفري لاعب الفيحاء في الدقيقة 20، حيث تحول القرار بتقنية الفيديو من إنذار إلى طرد كعقوبة لتدخل السفري القوي على حامد.

وهذه هي المرة الثانية التي يتسبب فيها طارق حامد بطرد لاعب من المنافس إثر تعرضه لتدخل، حيث طرد خوان سيباستيان لاعب الباطن لنفس السبب في الدوري السعودي في 14 يناير.

بذلك يتوج الاتحاد بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى، حيث بدأت البطولة عام 2013، وتحولت في الموسم الحالي إلى نظامها الجديد كدورة رباعية إقصائية.

الهلال لا يزال الأكثر تتويجا بـ 3 ألقاب.

ونجح الاتحاد في التتويج بكأس السوبر من المحاولة الثالثة، بعد خسارة نسخة 2013 الأولى أمام الفتح، ونسخة 2018 أمام الهلال.

ماذا قدم طارق حامد أمام الفيحاء؟

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 128

التمريرات الصحيحة: 114 من 116

دقة التمرير: 98%

الكرات الطويلة الصحيحة: 5 من 5

التشتيت: 1

التدخلات: 3

الاعتراضات: 2

التعرض للمراوغة: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 6 من 9