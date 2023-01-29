تسبب في طرد مجددا.. ماذا قدم طارق حامد بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء

الأحد، 29 يناير 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

طارق حامد - اتحاد جدة

شارك طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة في فوز فريقه على الفيحاء بهدفين دون رد في نهائي كأس السوبر السعودي.

وحقق حامد بطولته الأولى بقميص اتحاد جدة.

سجل هدفي الفريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 3 و49.

أخبار متعلقة:
القائد رقم 22.. ماذا قدم حجازي بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء اللقب الأول.. حجازي وحامد يتوجان بكأس السوبر السعودي مع اتحاد جدة وفاق سطيف يكشف كواليس تحول وجهة قندوسي إلى الأهلي.. وأسباب عدم التفاوض مع الزمالك لأول مرة بعد أكثر من 6 سنوات.. إينياكي ويليامز يغيب عن أتلتيك بلباو بسبب الإصابة

ومر العميد إلى النهائي بالفوز على النصر 3-1، فيما عبر الفيحاء على حساب الهلال بنتيجة 1-0.

وتسبب طارق حامد في طرد عبد الرحمن السفري لاعب الفيحاء في الدقيقة 20، حيث تحول القرار بتقنية الفيديو من إنذار إلى طرد كعقوبة لتدخل السفري القوي على حامد.

وهذه هي المرة الثانية التي يتسبب فيها طارق حامد بطرد لاعب من المنافس إثر تعرضه لتدخل، حيث طرد خوان سيباستيان لاعب الباطن لنفس السبب في الدوري السعودي في 14 يناير.

بذلك يتوج الاتحاد بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى، حيث بدأت البطولة عام 2013، وتحولت في الموسم الحالي إلى نظامها الجديد كدورة رباعية إقصائية.

الهلال لا يزال الأكثر تتويجا بـ 3 ألقاب.

ونجح الاتحاد في التتويج بكأس السوبر من المحاولة الثالثة، بعد خسارة نسخة 2013 الأولى أمام الفتح، ونسخة 2018 أمام الهلال.

ماذا قدم طارق حامد أمام الفيحاء؟

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 128

التمريرات الصحيحة: 114 من 116

دقة التمرير: 98%

الكرات الطويلة الصحيحة: 5 من 5

التشتيت: 1

التدخلات: 3

الاعتراضات: 2

التعرض للمراوغة: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 6 من 9

اتحاد جدة الاتحاد السعودي كأس السوبر السعودي طارق حامد الفيحاء
نرشح لكم
السابع والثامن.. حجازي وحامد ينضمان لقائمة المصريين الأبطال في السعودية القائد رقم 22.. ماذا قدم حجازي بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء اللقب الأول.. حجازي وحامد يتوجان بكأس السوبر السعودي مع اتحاد جدة انتهت في السوبر السعودي - الاتحاد (2) - (0) الفيحاء.. تتويج حجازي وحامد صناعة هدف ومحاولات غير ناجحة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون تعادل سلبي وأداء ليس الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام كليرمون التشكيل - حجازي وحامد أساسيان مع اتحاد جدة في نهائي السوبر انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) كليرمونت.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
مرتضى: أرفض رحيل عاشور ولا يمكنني إجباره.. وإمام: لن ألعب لغير الزمالك في مصر 51 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد عز يحلل عودة الزمالك للانتصارات.. وتأثير صفقة قندوسي على الأهلي 55 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - الأهلي يغلق مرانه أمام الإعلام ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور: مجلس الإدارة سيدرس عودة فيريرا بمبادرة نبيه.. وهذه نهاية أزمة فتوح وجمعة ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور يرد على بيان اتحاد الكرة ورسالة لرئيس لجنة الانضباط ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بيراميدز يبلغ الزمالك أن عبد الله السعيد غير متاح للبيع ساعة | الكرة المصرية
إهدار النقاط يتواصل.. تعادل قاتل لـ باريس سان جيرمان مع ستاد ريمس ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد سامي: كنت أسعى لضم زياد طارق وقت سيراميكا كليوباترا.. وسبب مشاركة سعد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك