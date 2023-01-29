بعد تسجيل ثنائية.. الجزيري رجل مباراة الزمالك ضد فيوتشر

حصد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك جائزة رجل مباراة مواجهة فريقه أمام فيوتشر.

وسجل الجزيري هدفين في فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد أمام فيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري.

وتحصل لاعبو الزمالك على جائزة رجل المباراة للمرة الثامنة من أصل 16 مباراة خاضهم الفريق في الدوري.

وفاز الجزيري بلقب رجل المباراة للمرة الأولى هذا الموسم.

وجاءت أرقام الجزيري كالآتي:

لعب: 89

سجل: 2

تسديدات: 2

تمرير: 12 من 18 بنسبة 67%

صناعة فرص: 1

تسديد على المرمى: 2 من 2 بنسبة 100%

مراوغات: 1 من 1 بنسبة 100%

تمريرات طولية: 1 من 2 بنسبة 50%

صراعات أرضية: 3 من 6 بنسبة 50%

صراعات هوائية: 1 من 2 بنسبة 50%

ورفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن المركز الثاني وبفارق ثماني نقاط عن الأهلي المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.