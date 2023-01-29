اللقب الأول.. حجازي وحامد يتوجان بكأس السوبر السعودي مع اتحاد جدة

للمرة الأولى، عانق ثنائي اتحاد جدة أحمد حجازي وطارق حامد البطولات في المملكة العربية السعودية، عقب تتويج العميد بكأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء.

جاء ذلك حيث فاز الاتحاد بهدفين دون رد، بمشاركة المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

سريعا

رصاصة التقدم أتت مبكرة بتوقيع المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الثالثة، محولا تمريرة رومارينيو إلى انفراد ثم هدف.

حمدالله يفتتح أول الأهداف في السوبر 🔥 الفيحاء 0 × 1 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/oRXu8KcYJa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023

وفي الدقيقة 20 تلقى عبد الرحمن السفري لاعب الفيحاء بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على طارق حامد.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، تحول القرار إلى طرد.

بعد العودة لتقنية الـVAR... حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء تجاه لاعب #الفيحاء عبدالرحمن السفري #الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/PtmMy3Uqql — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023

وفي الدقيقة 40 سجل رومارينيو هدفا ثانيا، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

بعد العودة لتقنية الـVAR... حكم المباراة يلغي هدف #الاتحاد الثاني بداعي التسلل#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/t8hzlKBgr3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023

وتحصل الاتحاد على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ولكن أهدرها عبد الرحمن عبود بجوار القائم في الدقيقة 45+3.

سريعا للغاية

أجرى فريق الفيحاء تبديله الأول في الدقيقة 46 بنزول أسامة الخلف بدلا من علي الزقان.

على الناحية الأخرى أنهى حمد الله المباراة بتحويل تمريرة إيجور كورونادو إلى الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وحل محمد مجرشي وعلي النمر بدلا من ميلان بافكوف وفيكتور رويز في صفوف الفيحاء بالدقيقة 55.

على الجانب الآخر أتى هارون كامارا بدلا من عبد الرحمن العبود في الدقيقة 61، ثم حل مهند القيضي بدلا من سلطان مداش لدى الفيحاء.

وفي الدقيقة 77 أتى عبد العزيز البيشي بدلا من رومارينيو في الاتحاد، وفي الدقيقة 83 عبد الله الشامخ بدلا من بندر المطيري على الجانب الآخر.

أخيرا أتى ثلاثي الاتحاد عوض الناشري ومد الله العليان وحمدان الشمري بدلا من إيجور كورونادو ومهند الشنقيطي وزكريا هوساوي.

بذلك يتوج الاتحاد بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى، حيث بدأت البطولة عام 2013، وتحولت في الموسم الحالي إلى نظامها الجديد كدورة رباعية إقصائية.

وفاز الاتحاد على النصر، بينما مر الفيحاء إلى النهائي على حساب الهلال.

الهلال لا يزال الأكثر تتويجا بـ 3 ألقاب.

الاتحاد نجح في التتويج بكأس السوبر من المحاولة الثالثة، بعد خسارة نسخة 2013 الأولى أمام الفتح، ونسخة 2018 أمام الهلال.