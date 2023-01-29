اللقب الأول.. حجازي وحامد يتوجان بكأس السوبر السعودي مع اتحاد جدة

الأحد، 29 يناير 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

للمرة الأولى، عانق ثنائي اتحاد جدة أحمد حجازي وطارق حامد البطولات في المملكة العربية السعودية، عقب تتويج العميد بكأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء.

جاء ذلك حيث فاز الاتحاد بهدفين دون رد، بمشاركة المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

سريعا

رصاصة التقدم أتت مبكرة بتوقيع المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الثالثة، محولا تمريرة رومارينيو إلى انفراد ثم هدف.

وفي الدقيقة 20 تلقى عبد الرحمن السفري لاعب الفيحاء بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على طارق حامد.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، تحول القرار إلى طرد.

وفي الدقيقة 40 سجل رومارينيو هدفا ثانيا، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتحصل الاتحاد على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ولكن أهدرها عبد الرحمن عبود بجوار القائم في الدقيقة 45+3.

سريعا للغاية

أجرى فريق الفيحاء تبديله الأول في الدقيقة 46 بنزول أسامة الخلف بدلا من علي الزقان.

على الناحية الأخرى أنهى حمد الله المباراة بتحويل تمريرة إيجور كورونادو إلى الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وحل محمد مجرشي وعلي النمر بدلا من ميلان بافكوف وفيكتور رويز في صفوف الفيحاء بالدقيقة 55.

على الجانب الآخر أتى هارون كامارا بدلا من عبد الرحمن العبود في الدقيقة 61، ثم حل مهند القيضي بدلا من سلطان مداش لدى الفيحاء.

وفي الدقيقة 77 أتى عبد العزيز البيشي بدلا من رومارينيو في الاتحاد، وفي الدقيقة 83 عبد الله الشامخ بدلا من بندر المطيري على الجانب الآخر.

أخيرا أتى ثلاثي الاتحاد عوض الناشري ومد الله العليان وحمدان الشمري بدلا من إيجور كورونادو ومهند الشنقيطي وزكريا هوساوي.

بذلك يتوج الاتحاد بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى، حيث بدأت البطولة عام 2013، وتحولت في الموسم الحالي إلى نظامها الجديد كدورة رباعية إقصائية.

وفاز الاتحاد على النصر، بينما مر الفيحاء إلى النهائي على حساب الهلال.

الهلال لا يزال الأكثر تتويجا بـ 3 ألقاب.

الاتحاد نجح في التتويج بكأس السوبر من المحاولة الثالثة، بعد خسارة نسخة 2013 الأولى أمام الفتح، ونسخة 2018 أمام الهلال.

أحمد حجازي طارق حامد كأس السوبر السعودي الاتحاد السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
السابع والثامن.. حجازي وحامد ينضمان لقائمة المصريين الأبطال في السعودية تسبب في طرد مجددا.. ماذا قدم طارق حامد بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء القائد رقم 22.. ماذا قدم حجازي بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء انتهت في السوبر السعودي - الاتحاد (2) - (0) الفيحاء.. تتويج حجازي وحامد صناعة هدف ومحاولات غير ناجحة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون تعادل سلبي وأداء ليس الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام كليرمون التشكيل - حجازي وحامد أساسيان مع اتحاد جدة في نهائي السوبر انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) كليرمونت.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
مرتضى: أرفض رحيل عاشور ولا يمكنني إجباره.. وإمام: لن ألعب لغير الزمالك في مصر 51 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد عز يحلل عودة الزمالك للانتصارات.. وتأثير صفقة قندوسي على الأهلي 55 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - الأهلي يغلق مرانه أمام الإعلام ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور: مجلس الإدارة سيدرس عودة فيريرا بمبادرة نبيه.. وهذه نهاية أزمة فتوح وجمعة ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور يرد على بيان اتحاد الكرة ورسالة لرئيس لجنة الانضباط ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بيراميدز يبلغ الزمالك أن عبد الله السعيد غير متاح للبيع ساعة | الكرة المصرية
إهدار النقاط يتواصل.. تعادل قاتل لـ باريس سان جيرمان مع ستاد ريمس ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد سامي: كنت أسعى لضم زياد طارق وقت سيراميكا كليوباترا.. وسبب مشاركة سعد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك