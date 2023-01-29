سجل هدفا وصنع أكثر من فرصة.. رمضان صبحي رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

الأحد، 29 يناير 2023 - 21:30

كتب : FilGoal

رمضان صبحي رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

فاز رمضان صبحي بجائزة رجل مباراة فريقه بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وسجل رمضان هدف بيراميدز الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبذلك رفع رمضان صبحي رصيده إلى سبعة أهداف في مسابقتي الدوري والكونفدرالية بينما صنع خمسة أهداف أخرى.

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وسجل ابن الـ26 عاما أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وسموحة قبل مباراة اليوم.

وصنع جناح بيراميدز هدفين أمام غزل المحلة مع تمريرة حاسمة واحدة أمام فاركو والاتحاد السكندري وأسوان.

وانضم رمضان صبحي لصفوف بيراميدز في سبتبمبر 2020 ليسجل مع الفريق 26 هدفا ويصنع 15 آخرين في 86 مباراة.

يذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الثالث للدوري برصيد 33 نقطة.

وجاءت أرقام رمضان صبحي في المباراة كالتالي:

الدقائق: 90

الأهداف: 1

التسديدات: 3

صناعة الفرص: 3

المراوغات الناجحة: 2

استعادة الكرة: 5

التمريرات الصحيحة: 27 من أصل 35

رمضان صبحي بيراميدز الدوري المصري
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