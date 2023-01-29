انتصار أول في 2023.. الزمالك يلحق بـ فيوتشر الهزيمة الأولى في الدوري

ألحق الزمالك بفريق فيوتشر الهزيمة الأولى في مسابقة الدروي هذا الموسم، كما نجح الأبيض في تحقيق انتصاره الأول في عام 2023.

وتغلب الزمالك على فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

وسجل سيف الجزيري ثنائية الزمالك في الدقيقتين 14 و34 بينما سجل مروان محسن هدف فيوتشر في الدقيقة 24.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام فاركو في ختام الدور الأول يوم الإثنين 6 فبراير المقبل.

ورفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند 31 نقطة في المركز الثالث.

فك العقدة

أنهى فريق الزمالك عقدة 2023 بعد التعثر في أول ست مباريات خاضهم الفريق هذا العام.

وتعرض الزمالك للخسارة في ثلاث من آخر ست مباريات خاضهم في الدروي مقابل تعادلين.

كما ودع الأبيض منافسات كأس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح.

ونجح الزمالك في تحقيق أولى انتصاراته هذا العام في سابع لقاءاته.

وبذلك ألحق الزمالك الخسارة الأولى بفريق فيوتشر في منافسات الدوري ليصبح الأهلي وحيدا دون خسارة في المسابقة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بتوقفين متتاليين بسبب الإصابة في أول دقيقتين، فبعد إصابة إمام عاشور في الدقيقة الأولى اصطدم الثنائي محمود رزق ومحمد عبد الغني.

وتوقف اللعب بسبب سقوط دماء من إصابة محمد عبد الغني قبل أن يتدخل الجهاز الطبي للزمالك لعلاج اللاعب.

وباغت مروان محسن دفاعات الزمالك في الدقيقة العاشرة بتسديدة ولكن وصلت سهلة في يد محمد عواد.

واستغل مصطفى شلبي هجمة من الجانب الأيسر في الدقيقة الرابعة عشر وأخطأ غنام محمد في تقديرها لتسدد تجاه مرمى محمود حمدي الذي أنقذ مرماه ولكن نجح سيف الجزيري في تسديدها داخل الشباك.

وافتتح الزمالك التسجيل في الربع ساعة الأولى من المباراة والتي اعتمد فيها على الهجمات المرتدة من الجانب الأيمن لفريق فيوتشر.

وأنقذ محمود حمدي هدفا محققا في الدقيقة 17 بعد رأسية من أحمد زيزو ولكن أنقذها محمود رزق من على خط المرمى.

ونجح فيوتشر في إدراك التعادل في الدقيقة 24 عن طريق مروان محسن الذي استغل خطأ محمد عبد الغني القاتل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة مباشرة على يمين محمد عواد.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة بعد هدف التعادل إذ بحث كل منهما على هدف التقدم.

ومن هجمة مكررة لفريق الزمالك من الجانب الأيسر مرر مصطفى شلبي كرة عرضية قصيرة إلى سيف الجزيري الذي أخطأ في تقديرها بالدقيقة 34 ولكن عاد ليسددها رائعة داخل شباك محمود حمدي.

وهدأ اللقاء في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول مع سيطرة ملحوظة لفريق فيوتشر بحثا عن التعادل.

وأخطأ حسام عبد المجيد في تقدير كرة عرضية في الدقيقة 41 لتصل إلى كريم وليد الذي يسددها مباشرة ولكن ترتطم بالعارضة.

وشهد الشوط الثاني سيطرة تامة من لاعبي فيوتشر على الكرة بحثا عن التعادل وسط تراجع لاعبي الزمالك إلى الدفاع.

ودفع علي ماهر بناصر ماهر مع بداية الشوط الثاني بدلا من كريم وليد من أجل تدعيم الهجوم.

وتصدى محمد عواد لتسديدة مباغتة من مهند لاشين في الدقيقة 59 ليمنع التعادل.

وشارك الثنائي عمر السعيد وعلي زعزع بدلا من مروان محسن وعبد الكبير الوادي في الدقيقة 62 من أجل إدراك التعادل بينما دفع أسامة نبيه بيوسف نبيه بدلا من مصطفى شلبي.

وهيمن فيوتشر على الكرة من أجل التعادل دون أي خطورة من الزمالك في الشوط الثاني.

وتألق محمد عواد في الدقيقة 69 أمام تسديدة مفاجأة من غنام محمد من خارج منطقة الجزاء.

وسدد ناصر ماهر تسديدة ضعيفة في الدقيقة 80 من على حدود منطقة الجزاء ولكن وصلت سهلة في يد عواد.

عودة الجزيري

استعاد سيف الدين الجزيري ذاكرة التهديف بعد غياب ثلاثة أشهر ولأول مرة يسجل ثنائية هذا الموسم.

وسجل الجزيري ثنائية الزمالك في شباك فيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري.

ويعتبر هدف الجزيري هو الأول لصالح اللاعب التونسي منذ 23 أكتوبر 2022 عندما سجل في شباك سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية هذا الموسم.

وبذلك يسجل الجزيري ثنائية في الدوري المصري للمرة الأولى منذ 9 أغسطس 2022، حين سجل هدفين أمام المقاصة في فوز الزمالك بخماسية دون رد، خلال الموسم الماضي.

مروان × الزمالك

سجل مروان محسن في شباك الزمالك للمرة الأولى منذ أبريل 2014 أي منذ قرابة 8 سنوات و9 أشهر.

وهذا الهدف هو ثالث أهداف المهاجم أمام الزمالك، حيث سجل هدفيه مع بتروجت.

الأول جاء في موسم 2011-2012 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، والثاني جاء في موسم 2013-2014 وانتهت المباراة بفوز بتروجت 4-2.

بعد ذلك لعب مروان محسن مع الإسماعيلي ثم انتقل إلى الأهلي، ولم يسجل أمام الزمالك بقميص أي منهما.

نداي 108 يوما

شارك إبراهيما نداي في الدقيقة 92 ليسجل ظهوره الأول مع الزمالك في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ولعب نداي مباراتي الزمالك أمام فلامبو البوروندي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب السنغالي قد سجل هدفا وصنع آخر رفقة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وانضم نداي إلى الزمالك قبل بداية الموسم الجاري قادما من لوزرين السويسري.

وغاب نداي عن المباريات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها.