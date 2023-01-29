في المباراة الأولى تحت قيادة الشعباني.. تعادل قاتل لـ سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز

تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدفين على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفا بيراميدز في المباراة كل من رمضان صبحي وعبد الله السعيد، بينما لسيراميكا كليوباترا كل من محمد إبراهيم وصلاح محسن.

المباراة كانت هي الأولى التي يقوده فيها معين الشعباني سيراميكا كليوباترا بعد أن تولى مهمة تدريب الفريق خلفا لأحمد سامي.

وتعرض علي جبر لإصابة قوية في الأنف في الدقيقة الـ 95 من المباراة ليخرج ويفشل في استكمال المباراة.

ووصل بيراميدز للنقطة الـ 31 في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الأهلي صاحب الصدارة برصيد 37 نقطة والذي يتلقى له مباراة مؤجلة وبفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الثالث والذي خسر ضد الزمالك.

التشكيل

قاد رمضان صبحي خط هجوم بيراميدز بجانب كل من مصطفى فتحي وإبراهيم عادل، بينما بدأ محمد عنتر ومحمد إبراهيم وميدو جابر تحت المهاجم الوحيد أحمد ياسر ريان في تشكيل سيراميكا كليوباترا.

📋 إبراهيم عادل وعبد الله السعيد أساسيان في تشكيل بيراميدز، ولاكاي على دكة البدلاء 📋 أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا، وعنتر أساسي في أول اختيارات معين الشعباني#في_الدوري pic.twitter.com/XQAW1BHRMB — FilGoal (@FilGoal) January 29, 2023

أحداث المباراة

حصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 16 بعد لمسة يد على محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الأول في الدقيقة الـ 18 من ركلة الجزاء بنجاح.

وفي الدقيقة الـ 34 احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة ولكن لمصلحة سيراميكا كليوباترا بعد لمسة يد على أحمد سامي الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة لأن الحكم رأى أنه منع هدفا مؤكدا.

وبذلك رفع رمضان صبحي رصيده إلى سبعة أهداف في مسابقتي الدوري والكونفدرالية بينما صنع خمسة أهداف أخرى.

ورفع رمضان صبحي رصيده إلى ستة أهداف في مسابقة الدوري ليساهم في 11 هدفا.

وسجل ابن الـ26 عاما أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وسموحة قبل مباراة اليوم.

وسجل محمد إبراهيم ركلة الجزاء بنجاح ليحرز هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا.

وكاد محمد عنتر أن يضيف الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط بكرة أمام المرمى الخالي من الحارس أحمد الشناوي ولكنه سدد على القائم.

وفي الشوط الثاني تقدم بيراميدز من جديد عن طريق عبد الله السعيد بعد عمل رائع من مصطفى فتحي الذي مر من الدفاع ومرر داخل منطقة الجزاء للسعيد الذي سدد مباشرة في المرمى.

الهدف كان هو الـ 122 لعبد الله السعيد في تاريخه بالدوري المصري الممتاز ليتساوى مع مصطفى رياض كرابع الهدافين التاريخيين للدوري ويفصله 5 أهداف عن السيد الضزوي صاحب المركز الثالث برصيد 127 هدفا.

وحاول لاعبو سيراميكا كليوباترا إدراك هدف التعادل فيما تبقى من أوقات المباراة ولكن دفاعات بيراميدز منعت الخطورة عن مرماهم حتى الدقيقة الـ 90 حينما تمكن صلاح محسن من تسجيل هدف التعادل مستغلا رأسية أحمد ياسر ريان ليضع قدمه ويحول الكرة للشباك.

وسيلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة ضد إنبي على استاد القاهرة يوم 5 فبراير، بينما سيلعب بيراميدز مع طلائع الجيش يوم 7 فبراير على استاد جهاز الرياضة العسكري.