تشكيل ريال مدريد - كامافينجا ظهير أيسر.. ومودريتش على مقاعد البدلاء أمام سوسيداد

تواجد الفرنسي إدوارد كامافينجا في مركز الظهير الأيسر لريال مدريد أمام ريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وتواجد لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء ليبدأ داني سيبايوس في التشكيل الأساسي.

ويغيب عن ريال مدريد أورلين تشواميني وداني كاربخال ولوكاس فاسكيز ودافيد ألابا وفيرلان ميندي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: إدوارد كامافينجا - إيدر ميليتاو – أنطوني روديجير - ناتشو فيرنانديز

الوسط: داني سيبايوس - توني كروس – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو - كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من: أندري لونين – لويس لوبيز – خيسوس فاييخو – إدين هازارد - لوكا مودريتش - ماركو أسينسيو – ألفارو أودريزولا - ماريانو دياز – ماريو مارتين.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الثالث برصيد 38 نقطة.