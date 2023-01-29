لأول مرة بعد أكثر من 6 سنوات.. إينياكي ويليامز يغيب عن أتلتيك بلباو بسبب الإصابة

يغيب إينياكي ويليامز عن أتلتيك بلباو في مباراة الفريق ضد سيلتا فيجو التي تقام حاليا في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

إيناكي ويليامز النادي : أتليتك بلباو أتليتك بلباو

وشهد تشكيل بلباو غياب إيناكي ويليامز بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

ويغيب ويليامز عن بلباو للمرة الأولى منذ أكثر من 6 سنوات.

وكانت المباراة الأخيرة التي يغيب فيها ويليامز عن بلباو بسبب الإصابة في 7 إبريل 2016 ضد ملقا.

وخاض اللاعب منذ مواجهة ملقا 251 مباراة على التوالي ولم يتعرض خلالهم لأي إصابة ولم يغيب حتى للراحة.

وشارك ويليامز منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وسجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة.

صاحب الـ 28 عاما يلعب مع الفريق الباسكي منذ 2015 ولعب 362 مباراة وسجل خلالهم 80 هدفا وصنع 52 وأسهم في تتويج الفريق بكأس السوبر الإسباني مرتين.

ويحتل بلباو المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.