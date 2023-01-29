مصطفى شوبير: الاستمرارية هي الأهم بعد الفوز على الزمالك.. ولماذا لا نصل لنهائي المونديال

شدد مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي أن الاستمرارية هي الأمر الأهم الذي يجب أن يركز عليه الأحمر بعد الانتصار في الدربي على الزمالك، مشيرا إلى أن الفريق يطمح للوصول للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية.

وتعرض مصطفى شوبير للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال شهر ديسمبر الماضي ليتواجد في قطر من أجل التأهيل.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "المباريات الكبيرة مثل الدربي عندما تفوز بنتيجة كبيرة تمنحك دفعة معنوية ولكننا فزنا على الزمالك بنتيجة كبيرة في الموسم الماضي وخسرنا الدوري بعد ذلك. الأهم هو الاستمرارية، خسرنا الدوري في آخر موسمين لذلك من الطبيعي أن نحارب من أجل الفوز به".

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل في 21 يناير الجاري في قمة مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وأضاف "الأهلي جاهز في أي وقت للمشاركة في كأس العالم للأندية، البطولة دائما تريد الأهلي وحتى عندما لم نفز بالبطولة جاء التوفيق من عند الله لنشارك بها".

وتابع "حققنا البرونزية في أول مشاركة بعد غياب طويل ثم في الموسم الماضي رغم الغيابات حصدنا الميدالية مجددا، إذا كنا قد فزنا بالمركز الثالث في آخر نسختين فلماذا لا نصل للنهائي في هذه النسخة؟".

وواصل "كولر مدرب قدير ولديه من الخبرة ما يكفي ليكون رجل المرحلة، مدرب مجتهد ومعه طاقم معاون على مستوى عال".

واستطرد "الشناوي الحارس رقم 1 في مصر، البعض يتحدث عن تراجع مستواه ولكن هذا يحدث مع الجميع. الكل يرغب في أن يتصدى الشناوي لكل تسديدة حتى لو كانت مستحيلة. وجودي معه في نفس الفريق فرصة لأن أتعلم منه فلديه قصة كفاح كبيرة في وقت قصير ليصبح الحارس الأول في مصر".

وعن المنتخب المصري، قال: "واجه سوء حظ كبير في العام الماضي بداية من البطولة العربية ثم نهائي أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم. كنا نتمنى أن نكون متواجدين في كأس العالم الأخير ولكن 2026 ليست بعيدة ونتمنى أن نتواجد هناك".

وأردف عن مونديال قطر "تابعت عديد المباريات في كأس العالم ولكن مع استكمال الموسم الكروي في مصر كان من الصعب أن نسافر لقطر لمشاهدة المباريات. عشنا الحلم مع قطر وحافظنا على مبادئنا وتقاليدنا، كان هناك البعض يتحدث عن أنها ليست بلد حرية ولكنني هنا رأيت عديد الجنسيات من كل مكان قبل كأس العالم".

وعن أهدافه المستقبلية، قال شوبير: "هدفي أن أكون الحارس رقم 1 في الأهلي ومنتخب مصر والاحتراف الخارجي بعد ذلك فليس لدينا عدد كبير من الحراس المصريين الذين احترفوا سابقا في أوروبا".

وأكمل "صلاح جعلنا نحلم ونفكر في الاحتراف والنجاح أوروبيا، يمكنك أن ترى في كل الشوارع والبيوت الجميع يرغب أن يصبح ولده مثل صلاح".

وأتم "أشكر جماهير الأهلي، بعد الإصابة تلقيت عديد المكالمات ومسؤولي النادي كانوا متعاونين بشكل كبير. أتمنى التوفيق للأهلي في كأس العالم للأندية وأتمنى أن تعود الجماهير بكامل العدد في المدرجات فهذا ما ينقصنا لكي تبدأ الأمور في العودة لطبيعتها في الكرة المصرية دون صراعات. الجماهير عنصر مهم جدا للفريق ولقوة المباريات والتنافس".

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي حيث يفتتح مواجهات البطولة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي 1 فبراير المقبل.

ولم يخض مصطفى شوبير أي مباراة الموسم الحالي بقميص الأهلي.

وإجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق في جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه في 4 واستقبل 4 أهداف فقط.