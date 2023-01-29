للمرة الأولى منذ قرابة 9 سنوات.. مروان محسن يسجل في الزمالك

الأحد، 29 يناير 2023 - 19:53

كتب : FilGoal

مروان محسن - فيوتشر ضد المصري

سجل مروان محسن مهاجم فيوتشر هدفا لصالح فريقه أمام الزمالك في المباراة الجارية بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

وأتى الهدف في الدقيقة 24 بعد خطأ فادح من محمد عبد الغني مدافع الزمالك.

الهدف هو الأول لمروان محسن في شباك الزمالك منذ 22 أبريل عام 2014، أي منذ قرابة 8 سنوات و9 أشهر.

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وهذا الهدف هو ثالث أهداف المهاجم أمام الزمالك، حيث سجل هدفيه مع بتروجت.

الأول جاء في موسم 2011-2012 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، والثاني جاء في موسم 2013-2014 وانتهت المباراة بفوز بتروجت 4-2.

بعد ذلك لعب مروان محسن مع الإسماعيلي ثم انتقل إلى الأهلي، ولم يسجل أمام الزمالك بقميص أي منهما.

الزمالك هو حامل لقب الدوري المصري لآخر موسمين على التوالي.

ومر الأبيض بمرحلة نتائج سلبية، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات.

وشهدت تلك المباريات الخسارة أمام أسوان 2-1، ثم التعادل مع الداخلية 1-1 والاتحاد السكندري 0-0، ثم الخسارة أمام الأهلي 3-0 وغزل المحلة 2-1.

وانتهت هذه المرحلة برحيل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وتولي أسامة نبيه القيادة بدلا منه.

وهذه المباراة هي الأولى تحت قيادة أسامة نبيه.

مروان محسن فيوتشر الزمالك
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