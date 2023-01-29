لا يتوقف عن المساهمات.. رمضان صبحي يسجل لـ بيراميدز في شباك سيراميكا كليوباترا

الأحد، 29 يناير 2023 - 19:32

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز وغزل المحلة

واصل رمضان صبحي تألقه مع فريق بيراميدز في الفترة الأخيرة ونجح في التسجيل مجددا وهذه المرة في شباك سيراميكا كليوباترا.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وسجل رمضان صبحي هدف الافتتاح أمام سيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

وبذلك رفع رمضان صبحي رصيده إلى سبعة أهداف في مسابقتي الدوري والكونفدرالية بينما صنع خمسة أهداف أخرى.

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ورفع رمضان صبحي رصيده إلى ستة أهداف في مسابقة الدوري ليساهم في 11 هدفا.

وسجل ابن الـ26 عاما أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وسموحة قبل مباراة اليوم.

وصنع جناح بيراميدز هدفين أمام غزل المحلة مع تمريرة حاسمة واحدة أمام فاركو والاتحاد السكندري وأسوان.

وانضم رمضان صبحي لصفوف بيراميدز في سبتبمبر 2020 ليسجل مع الفريق 26 هدفا ويصنع 15 آخرين في 86 مباراة.

يذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الثالث للدوري برصيد 30 نقطة قبل المباراة الحالية.

وحقق بيراميدز الفوز في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

بيراميدز الدوري المصري رمضان صبحي
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