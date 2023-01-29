كرة يد - بشق الأنفس.. منتخب مصر يتفادى سيناريو ألمانيا ويحصد سابع بطولة العالم

تفادى منتخب مصر لكرة اليد تكرار سيناريو مواجهة ألمانيا في تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن وحقق فوزا بشق الأنفس على حساب المجر.

وحقق منتخب مصر المركز السابع في بطولة العالم بعد التغلب على المجر عقب اللجوء للاشواط الإضافية.

وتغلب الفراعنة على المجر بنتيجة 36-35 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وبذلك كرر منتخب مصر إنجاز النسخة الماضية بتحقيق المركز السابع على مستوى العالم.

وشهد الشوط الأول من المباراة تفوقا كاسحا لمنتخب مصر وانتهى لصالح الفراعنة بنتيجة 17-11.

وتراجع المنتخب المصري بشكل كبير في الشوط الثاني ونجح منتخب المجر في العودة وتعادل الفريقان بنتيجة 28-28.

وتواصل التعادل بين الفريقين في أول شوطين إضافيين ليتم اللجوء لشوطين آخرين.

وتألق محمد علي حارس مرمى منتخب مصر في الأشواط الإضافية وحافظ على حظوظ الفراعنة في الفوز بالمباراة.

ونجح الفراعنة في النهاية تحقيق الفوز بنتيجة 36-35 بعد حسم الأشواط الإضافية بنتيجة 8-7.

وتألق علي زين نجم منتخب مصر في المباراة ونجح في تسجيل 12 هدفا من أصل 36 سجلهم المنتخب.

وتفادى منتخب مصر تكرار سيناريو مواجهة ألمانيا بعد الوصول إلى الأشواط الإضافية وخسر وقتها الفراعنة قبل اللجوء لرميات الترجيح.