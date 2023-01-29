كلوب: الإصابات أثرت على موسمنا.. ولن يحدث أي جديد في سوق الانتقالات

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على أن فريقه لن يتعاقد مع أي لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع بعد الخسارة من برايتون بهدفين مقابل هدف.

وقال كلوب لإذاعة راديو 5 عقب المباراة: "لقد أتينا إلى هنا بعد مباراة أخرى لعبناها من عدة أسابيع ولم نكن قريبين حتى من أنفسنا".

وتابع "اليوم لعبنا مباراة أفضل ولكننا استقبلنا هدفين من كرات ثابتة وهذا أمر غير مسموح به".

واستمر "على الجهة اليسرى روبيرتسون كان بخير وحظي بالمساعدة ولكن على الجانب الأيمن لم يجد أرنولد الدعم".

وأضاف "الموسم الماضي كان قويا وأطول بكثير مما توقعنا لأنه لا أحد كان يتوقع وصولنا لذلك العدد من المباريات النهائية".

وشدد "الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين الحاسمين جعلت الموسم متوسطا أو سيئا ولم نتمكن من استبدالهم حتى الآن ولم يكن لدينا الوقت للتدرب بين المباريات".

وأتم "لن يحدث أي شيء جديد في فترة الانتقالات الحالية ونحن نمتلك فريقا جيدا".

ليفربول هو حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن فاز في المباراة النهائية بالموسم الماضي على تشيلسي بركلات الترجيح.