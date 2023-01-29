انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(2) سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق90. جوووول قاااتل لسيراميكا كليوباترا عن طريق صلاح محسن الذي وضع قدمه في رأسية أحمد ياسر ريان ليسجل هدف التعادل.

ق57. جوووول الثاني لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بعد مرور رائع من مصطفى فتحي الذي مرر الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد عبد الله مباشرة في المرمى.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول

ق37. محمد عنتر يهدر أمام المرمى الخال ويسدد الكرة في القائم.

ق34. جوووول التعادل لسيراميكا كليوباترا عن طريق محمد إبراهيم من ركلة جزاء.

ق32. ركلة جزااء جديدة في المباراة وتلك المرة لسيراميكا كليوباترا بعد لمسة يد على أحمد سامي الذي حصل على بطاقة حمراء.

ق18. جووووول أول لبيراميدز عن طريق رمضان صبحي من ركلة جزاء.

ق16. ركلة جزااء لبيراميدز.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل