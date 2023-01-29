الثاني من بلدية المحلة.. طلائع الجيش يتعاقد مع النيجيري فابيو حكيم

الأحد، 29 يناير 2023 - 18:43

كتب : رضا السنباطي

فابيو حكيم

أعلن نادي بلدية المحلة عن انتقال لاعبه فابيو حكيم إلى نادي طلائع الجيش.

اللاعب النيجيري فابيو حكيم من مواليد عام 2004.

وبذلك يكون حكيم ثاني اللاعبين المنتقلين إلى نادي طلائع الجيش من بلدية المحلة.

يأتي ذلك بعد انتقال السيد أبو آمنة من فريق محافظة الغربية إلى الفريق العسكري.

ويستعد بلدية المحلة لمواجهة طنطا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 16 لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع فريد شوقي من المصري على سبيل الإعارة.

كما ضم أيضا الحارس أحمد مسعود عقب فسخ تعاقده مع المصري.

وحصل طلائع الجيش على الفلسطيني محمود وادي مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بعد لعب 16 مباراة.

فابيو حكيم الدوري المصري طلائع الجيش بلدية المحلة
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