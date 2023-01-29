تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وحمدي في حراسة المرمى

الأحد، 29 يناير 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

محمود حمدي - فيوتشر ضد المصري

يقود مروان محسن هجوم فيوتشر أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

ويحرس محمود حمدي عرين فيوتشر بعد إصابة محمود جنش في مباراة الفريق الأخيرة.

ويبدأ كريم وليد في التشكيل الأساسي لفريق فيوتشر تحت قيادة علي ماهر.

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وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

الحارس: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي – محمود رزق - محمود مرعي – جوزيف جوناثان

الوسط: مهند لاشين – محمد رضا "بوبو" – غنام محمد - كريم وليد.

الهجوم: مروان محسن – عبد الكبير الوادي.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

أما الزمالك فيحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

وتعادل فيوتشر في آخر مبارياته في الدوري أمام المصري بهدف لكل منهما.

ولم يترعض فيوتشر للخسارة حتى الآن في الدوري عقب 15 جولة.

الدوري المصري فيوتشر مروان محسن علي ماهر
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