"انتظروا تعاون كبير بين سموحة والزمالك".. رسالة من فرج عامر عن مرتضى منصور

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد فوز الفريق السكندري اليوم الأحد أمام إنبي.

وتغلب سموحة خارج ملعبه على إنبي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي: "أجمل تهنئة تلقتها اليوم من أخي العزيز مرتضى منصور، وللعلم تمنى الفوز من قبل المباراة شعور طيب أرفع له القبعة".

وتابع "أشكره وأحييه على دعمه، تحية كبيرة جدا لسيادته، وكما قلت دائما مرتضى منصور أخ وصديق وبيني وبينه عشرة طيبة وعيش وملح".

واختتم فرج عامر تصريحاته "في الحقيقة عندما أقابل يكون شخصية جميلة والمشكلة فقط عندما يتحدث في الميكروفون، وعلى العموم انتظروا تعاون كبير بين سموحة والزمالك".

وحصل سموحة قبل انطلاق الموسم الجاري على محمود شبانة مدافع الزمالك على سبيل الإعارة.

وطالب الزمالك بقطع إعارة شبانة وعودته إلى الفريق في شهر يناير الجاري.

ومن جانبه صرح فرج عامر رئيس سموحة بعدم قطع الإعارة حتى الآن.

وحقق سموحة فوزه الأول تحت قيادة أحمد سامي الذي تولى القيادة الفنية خلفا لطارق العشري.

ورفع سموحة رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر بالتساوي مع فريق أسوان المتفوق بفارق الأهداف.