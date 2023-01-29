"انتظروا تعاون كبير بين سموحة والزمالك".. رسالة من فرج عامر عن مرتضى منصور

الأحد، 29 يناير 2023 - 18:20

كتب : FilGoal

فرج عامر - مرتضى منصور

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد فوز الفريق السكندري اليوم الأحد أمام إنبي.

وتغلب سموحة خارج ملعبه على إنبي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي: "أجمل تهنئة تلقتها اليوم من أخي العزيز مرتضى منصور، وللعلم تمنى الفوز من قبل المباراة شعور طيب أرفع له القبعة".

أخبار متعلقة:
17 ساعة تكفي.. مصطفى سعد رجل مباراة سموحة أمام إنبي سامي يفك العقدة في عودته للموج الأزرق.. سموحة يعقد موقف إنبي فرج عامر يعلن انضمام مصطفى سعد إلى سموحة التشكيل - بعد ساعات من انضمامه.. مصطفى سعد أساسي مع سموحة ضد إنبي

وتابع "أشكره وأحييه على دعمه، تحية كبيرة جدا لسيادته، وكما قلت دائما مرتضى منصور أخ وصديق وبيني وبينه عشرة طيبة وعيش وملح".

واختتم فرج عامر تصريحاته "في الحقيقة عندما أقابل يكون شخصية جميلة والمشكلة فقط عندما يتحدث في الميكروفون، وعلى العموم انتظروا تعاون كبير بين سموحة والزمالك".

وحصل سموحة قبل انطلاق الموسم الجاري على محمود شبانة مدافع الزمالك على سبيل الإعارة.

وطالب الزمالك بقطع إعارة شبانة وعودته إلى الفريق في شهر يناير الجاري.

ومن جانبه صرح فرج عامر رئيس سموحة بعدم قطع الإعارة حتى الآن.

وحقق سموحة فوزه الأول تحت قيادة أحمد سامي الذي تولى القيادة الفنية خلفا لطارق العشري.

ورفع سموحة رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر بالتساوي مع فريق أسوان المتفوق بفارق الأهداف.

الدوري المصري سموحة الزمالك فرج عامر مرتضى منصور
نرشح لكم
تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وحمدي في حراسة المرمى تشكيل الدوري - عودة السعيد وسامي لـ بيراميدز.. وريان يقود هجوم سيراميكا الأول مع الشعباني تشكيل الزمالك - إمام عاشور أساسي في اختيار نبيه الأول ضد فيوتشر.. ونداي على الدكة اختبر معلوماتك عن مدربي الدوري المصري هذا الموسم 17 ساعة تكفي.. مصطفى سعد رجل مباراة سموحة أمام إنبي خسائر فرق أوروبا وصعود العرب والأفارقة للنهائي.. أبرز مفاجآت كأس العالم للأندية سامي يفك العقدة في عودته للموج الأزرق.. سموحة يعقد موقف إنبي تفاصيل مران الأهلي الأول في المغرب
أخر الأخبار
تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وحمدي في حراسة المرمى 10 دقيقة | الكرة المصرية
ثاني أغلى لاعب.. نيوكاسل يعلن تعاقده مع جوهرة إيفرتون 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"انتظروا تعاون كبير بين سموحة والزمالك".. رسالة من فرج عامر عن مرتضى منصور 21 دقيقة | الكرة المصرية
إلى المركز الـ 11.. يوفنتوس يخسر من مونزا للمرة الثانية 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
صناعة هدف ومحاولات غير ناجحة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الدوري - عودة السعيد وسامي لـ بيراميدز.. وريان يقود هجوم سيراميكا الأول مع الشعباني 36 دقيقة | الكرة المصرية
تعادل سلبي وأداء ليس الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام كليرمون 37 دقيقة | المحترفون
تشكيل الزمالك - إمام عاشور أساسي في اختيار نبيه الأول ضد فيوتشر.. ونداي على الدكة 46 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك